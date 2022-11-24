Фондовый рынок Турции взлетел на рекордные уровни в 2022 году, поскольку местные инвесторы ищут защиту от безудержной инфляции в стране, которая уже пересекла отметку в 80%. Это один из самых больших уровней инфляции в мире.
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Феноменальный успех фондового рынка Турции
В частности, Индекс Borsa Istanbul 100, в который входят акции компаний с крупнейшей капитализацией на Стамбульской фондовой бирже, вырос на 80% в долларовом эквиваленте, тогда как в лире этот показатель укрепил свои позиции аж на 150%. Это самый лучший результат с 1999 года.
Ценные бумаги, вероятнее всего, будут оставаться привлекательными по крайней мере в первой половине 2023 года, даже если инфляция начнет спадать,
– заявил основатель компании Sardis Research Consultancy Эврен Кирикоглу.
По его словам, турецкое правительство, скорее всего, и дальше будет придерживаться политики низких ставок и продолжит контролировать национальную валюту вплоть до выборов, запланированных на июнь 2023 года.
Политика центрального банка Турции и ее последствия
Несмотря на рекордную инфляцию, центральный банк Турции не планирует менять свою монетарную политику относительно базовой ставки, которую начал реализовывать в сентябре прошлого года. Эти шаги лишь усугубили ситуацию с ростом цен в стране. В октябре инфляция достигла 85%, однако в банке прогнозируют, что к концу года она может упасть до 65,2%.
Кроме того, из-за действий турецкого банка зафиксировали серьезный обвал национальной валюты – лиры. Добавим, что большинство центробанков в мире активно увеличивают процентные ставки, чтобы унять инфляцию.
Неудивительно, что в таких условиях инвесторы начали искать варианты защиты своих средств и спровоцировали бум на фондовом рынке страны. Количество счетов, открытых инвесторами для торговли ценными бумагами, в этом году выросло на 32% – до 3,1 миллиона.