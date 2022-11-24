Фондовый рынок Турции взлетел на рекордные уровни в 2022 году, поскольку местные инвесторы ищут защиту от безудержной инфляции в стране, которая уже пересекла отметку в 80%. Это один из самых больших уровней инфляции в мире.

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Феноменальный успех фондового рынка Турции

В частности, Индекс Borsa Istanbul 100, в который входят акции компаний с крупнейшей капитализацией на Стамбульской фондовой бирже, вырос на 80% в долларовом эквиваленте, тогда как в лире этот показатель укрепил свои позиции аж на 150%. Это самый лучший результат с 1999 года.

Ценные бумаги, вероятнее всего, будут оставаться привлекательными по крайней мере в первой половине 2023 года, даже если инфляция начнет спадать,

– заявил основатель компании Sardis Research Consultancy Эврен Кирикоглу.

По его словам, турецкое правительство, скорее всего, и дальше будет придерживаться политики низких ставок и продолжит контролировать национальную валюту вплоть до выборов, запланированных на июнь 2023 года.

К теме! Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова будет баллотироваться на должность. При этом именно он является противником повышения процентных ставок, тогда как эксперты подчеркивают, что центральный банк страны уже потерял свою независимость.

Политика центрального банка Турции и ее последствия

Несмотря на рекордную инфляцию, центральный банк Турции не планирует менять свою монетарную политику относительно базовой ставки, которую начал реализовывать в сентябре прошлого года. Эти шаги лишь усугубили ситуацию с ростом цен в стране. В октябре инфляция достигла 85%, однако в банке прогнозируют, что к концу года она может упасть до 65,2%.

Кроме того, из-за действий турецкого банка зафиксировали серьезный обвал национальной валюты – лиры. Добавим, что большинство центробанков в мире активно увеличивают процентные ставки, чтобы унять инфляцию.

Неудивительно, что в таких условиях инвесторы начали искать варианты защиты своих средств и спровоцировали бум на фондовом рынке страны. Количество счетов, открытых инвесторами для торговли ценными бумагами, в этом году выросло на 32% – до 3,1 миллиона.