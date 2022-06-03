За май инфляция в Турции выросла на 73,5% в годовом расчете. В частности, цена на продукты в 84 миллионной стране пошла на 91,6% за аналогичный период.

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Инфляция в Турции достигла пика за 23 года

Все это подсвечивает проблемы, с которыми сталкиваются среднестатистические покупатели. Речь идет и о проблемах с цепочками поставок, ростом цен на энергоносители и войной России в Украине, которые только усиливают инфляцию на глобальном рынке.

Для Турции рост инфляции – далеко не новость. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган годами отказывается существенно поднимать процентную ставку для того, чтобы остановить рост цен в стране.

К теме! Турецкий политик характеризует себя как заклятого врага поднятия процентной ставки в центробанке. В итоге национальная валюта – лира – обвалилась, как и покупательная способность среднестатистических турок.

В частности, Эрдоган поручил центральному банку Турции, который, по словам экспертов, потерял свою независимость, в 2021 году неоднократно снижать ставки по займам даже несмотря на рост инфляции. Такая позиция привела к "интересной" ситуации с руководством турецкого Нацбанка:

главы банка, которые не соглашались проводить такую монетарную политику, теряли свой пост;

до весны 2021 года в кресле главы центрального банка Турции за два года были четыре разных чиновника.

Чего ждать дальше

Экономические аналитики прогнозируют, что траектория инфляции в Турции будет только ухудшаться. Считается, что чрезвычайная сосредоточенность на неортодоксальных мерах по сравнению с традиционной монетарной политикой вряд ли поможет решить проблему с инфляцией. Даже ожидают, что этот показатель пересечет отметку в 80% в годовом расчете в 3 квартале 2022 года,

По мнению финансового редактора ежедневной немецкой газеты Die Welt Хольгера Зшапица, Турция вернулась в эпоху инфляции 1990-х годов. Он добавил, что ситуация выглядит так, будто Эрдоган потерял свое последнее экономическое доверие.

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