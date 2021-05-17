Сейчас рыночная стоимость Ethereum составляет 405 миллиардов долларов. Криптовалюта торгуется на бирже на уровне 3497 долларов .

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Рождение идеи

Бутерин рассказал, что впервые узнал о криптовалюте еще в 2011 году. Тогда новую сферу называли пространством биткоина. Услышав о биткоин несколько раз, миллиардер начал интересоваться этой темой и все больше входить в сообщество.

Я был соучредителем журнала Bitcoin Magazine, который сначала был сайтом, а затем и печатным журналом, где обсуждались технические, социальные, экономические и другие темы связанные с биткоином. В течение двух лет я делал много вещей, которые имели отношение к биткоину,

– рассказал предприниматель.

В конце концов Бутерин решил уйти из университета, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Вскоре после этого молодой человек понял, что с помощью блокчейна можно создавать гораздо более интересные вещи, чем просто единую одноранговою валюту. По его словам, именно тогда ему пришло в голову создать Ethereum.

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Идея блокчейна с встроенным языком программирования, как я считал, была самым простым и наиболее логичным способом создания платформы, которую можно было бы использовать для многих других типов приложений,

– признался бизнесмен.

Усовершенствованный конкурент биткоина

Виталик Бутерин не только хотел создать новую криптовалюту, но и решить самою большую проблему биткоина – слишком ограниченный функционал. В качестве примера, создатель Ethereum привел сравнение карманного калькулятора и смартфона.

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По его словам, карманный калькулятор выполняет только одну функцию, но делает это хорошо, однако, люди хотят иметь больше возможностей. Тогда как в смартфоне сразу есть несколько приложений, в том числе и калькулятор. Поэтому, фактически взяв идею увеличения мощности этой системы, основатели Ethereum сделали ее более универсальной и применили ее обновленную версию к блокчейну.