После обнародованию новых данных Министерства труда США доллар остался стабильным и удержался на уровне близком к недельных максимумов.

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В США растут темпы инфляции

В апреле индекс цен производителей вырос на 0,6%. В марте этот показатель поднялся на 1%. В общем, за 12 месяцев индекс пошел вверх на 6,2%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с 2010 года. Тогда индекс цен производителей подскочил сразу на 4,2% .

Индекс цен производителей Это показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители

Накануне доллар укрепил свои позиции на рынке, поскольку некоторые инвесторы поставили на то, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки раньше, чем прогнозировал центробанк. Однако, движение доллара было относительно невысоким, что является свидетельством того, что многие инвесторы по-прежнему верят директивным органам ФРС на слово.

Заместитель главы Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил, что слабый рост рынка труда и сильная инфляция в апреле не приведут к изменению планов центрального банка по поддержке свободной монетарной политики. На момент публикации отчета ведомства, индекс доллара достиг отметки в 90,739, что немного ниже недельного максимума на уровне 90,909 .

Доллар остается стабильным на фоне роста инфляции / Инфографика CNBC

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Реакция других валют

Макростратег Deutsche Bank Алан Раскин отметил, что валютные курсы достаточно холодно отреагировали на последние изменения. Раскин добавил, что вряд ли эти факторы приведут к полному разворота планов ФРС в ближайшие месяцы несмотря на масштабный всплеск инфляции.

Евро выросло в цене на 0,05% до 1,208 доллара, японская иена поднялась на 0,11% до 109,575 доллара, а австралийский доллар прибавил 0,10% и остановился на уровне 0,773 по отношению к доллару США. Курс национальной валюты Австралии считается показателем приемлемого риска.