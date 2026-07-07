Компании одной из стран ЕС заработали миллиарды на подсанкционной российской нефти
Санкции G7 должны были ограничить нефтяные доходы Кремля, однако некоторые европейские компании продолжили активно перевозить российское сырье. Среди 20 компаний, которые больше всего заработали на его транспортировке с июня 2023 года, восемь – греческие.
Сколько заработали греки
Судовладельцы из этой страны давно имеют репутацию одних из самых толерантных к риску в отрасли. Поэтому за последние три года такое сотрудничество со страной-агрессором принесло им не менее 3,8 миллиарда долларов, пишет Financial Times.
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Возглавила рейтинг компания Dynacom Tankers, основанная миллиардером Джорджем Прокопиу. По подсчетам СМИ, с июля 2023 года она получила не менее 915 миллионов долларов от перевозки российской нефти, то есть почти четверть вышеупомянутой суммы.
Второе место заняла компания Olympic Shipping and Management, входящая в Onassis Group, заработав не менее 404 миллионов долларов. Еще более 200 миллионов долларов получили афинские танкерные компании Stealth Maritime и Polembros Shipping.
Отметим, что участие греческих судовладельцев в транспортировке такого сырья вызвало напряженность в отношениях между Афинами и Киевом. В частности, в 2023 году Dynacom и еще несколько компаний попали в украинский список "международных спонсоров войны", но затем их оттуда исключили под давлением греческого правительства.
Российская нефть продолжает приносить Кремлю миллиарды, поскольку правительства не смогли устранить очевидные пробелы в системе… Власти Греции неоднократно ставили интересы своей судоходной отрасли выше ужесточения санкций и мира.
К слову, перевозки российской нефти остаются законными, если они соответствуют требованиям "ценового потолка", введенного странами G7. Правда, в последние месяцы США и ЕС усиливают давление на Москву, стремясь еще больше сократить ее доходы в преддверии возможных мирных переговоров по Украине.
Поэтому новые ограничения могут затруднить или даже полностью остановить деятельность греческих судоходных компаний в этом направлении.
К тому же благоприятной является ситуация на нефтяном рынке. За последние годы цены в целом снижались, а во время эскалации на Ближнем Востоке не выросли так резко, как того опасались аналитики. Кроме того, Россия столкнулась с проблемами на внутреннем рынке топлива – из-за регулярных украинских атак на НПЗ.