Сколько заработали греки

Судовладельцы из этой страны давно имеют репутацию одних из самых толерантных к риску в отрасли. Поэтому за последние три года такое сотрудничество со страной-агрессором принесло им не менее 3,8 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

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Возглавила рейтинг компания Dynacom Tankers, основанная миллиардером Джорджем Прокопиу. По подсчетам СМИ, с июля 2023 года она получила не менее 915 миллионов долларов от перевозки российской нефти, то есть почти четверть вышеупомянутой суммы.

Второе место заняла компания Olympic Shipping and Management, входящая в Onassis Group, заработав не менее 404 миллионов долларов. Еще более 200 миллионов долларов получили афинские танкерные компании Stealth Maritime и Polembros Shipping.

Отметим, что участие греческих судовладельцев в транспортировке такого сырья вызвало напряженность в отношениях между Афинами и Киевом. В частности, в 2023 году Dynacom и еще несколько компаний попали в украинский список "международных спонсоров войны", но затем их оттуда исключили под давлением греческого правительства.

Светлана Романко, основательница и исполнительный директор украинской кампанийной группы Razom We Stand Российская нефть продолжает приносить Кремлю миллиарды, поскольку правительства не смогли устранить очевидные пробелы в системе… Власти Греции неоднократно ставили интересы своей судоходной отрасли выше ужесточения санкций и мира.

К слову, перевозки российской нефти остаются законными, если они соответствуют требованиям "ценового потолка", введенного странами G7. Правда, в последние месяцы США и ЕС усиливают давление на Москву, стремясь еще больше сократить ее доходы в преддверии возможных мирных переговоров по Украине.

Поэтому новые ограничения могут затруднить или даже полностью остановить деятельность греческих судоходных компаний в этом направлении.

К тому же благоприятной является ситуация на нефтяном рынке. За последние годы цены в целом снижались, а во время эскалации на Ближнем Востоке не выросли так резко, как того опасались аналитики. Кроме того, Россия столкнулась с проблемами на внутреннем рынке топлива – из-за регулярных украинских атак на НПЗ.