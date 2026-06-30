После резкого скачка, когда цены на нефть на фоне обострения конфликта между США и Ираном превышали 100 долларов за баррель, рынок постепенно возвращается к более спокойной динамике. В конце июня эталонная марка Brent торговалась на уровне 72 – 73 долларов за баррель, а американская WTI – около 70 долларов.

Одной из главных причин такого снижения стало ослабление опасений относительно масштабных перебоев с поставками нефти. После достижения соглашения между странами о прекращении атак судоходство через Ормузский пролив начало восстанавливаться, хотя отдельные инциденты и напряженность в регионе по-прежнему сохраняются. Сейчас стороны продолжают переговоры по вопросам безопасности судоходства.

Несмотря на это, скачки цен на нефть по-прежнему могут происходить в зависимости от ситуации в регионе. И хотя оценки аналитиков свидетельствуют о том, что нефть уже не будет стоить 100 долларов за баррель, окончательную оценку можно будет дать в 4-м квартале этого года.

24 Канал выяснял , почему стоимость нефти начала снижаться, надолго ли цена останется в пределах 70 долларов за баррель и стоит ли ожидать нового скачка цен, если ситуация в регионе вновь обострится.

Почему после скачка выше 100 долларов за баррель нефть снова дешевеет

Дело в том, что если во время пика эскалации между США и Ираном трейдеры закладывали в стоимость риск масштабных перебоев с поставками, то сейчас все больше факторов свидетельствуют о том, что худший сценарий не реализовался.

Главным фактором нынешнего снижения цен стало уменьшение рисков для мировых поставок. Все больше танкеров начали проходить через Ормузский пролив, а значит, опасения относительно длительного дефицита сырья значительно ослабли.

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По данным U.S. Energy Information Administration (EIA), изменения в соотношении спроса и предложения являются основным фактором, определяющим мировые цены на нефть.

Подобного мнения придерживаются и в Международном энергетическом агентстве (IEA). В июньском Oil Market Report агентство отметило, что при условии возобновления экспорта с Ближнего Востока мировое предложение нефти в среднесрочной перспективе будет расти быстрее, чем спрос. В IEA также подчеркивают, что именно фундаментальные факторы, а не геополитическая премия, вновь будут определять динамику цен.

Если страны ОПЕК+ и крупные производители, в частности США, продолжат наращивать добычу, в то время как спрос будет расти медленнее, на рынке может сформироваться избыток предложения.

Именно на это обращает внимание и ОПЕК. В июньском отчете организация во второй раз подряд снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году – до 970 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что мировая экономика будет потреблять меньше нефти, чем прогнозировалось ранее, что также способствует снижению цен.

В то же время аналитики J.P. Morgan Global Research обращают внимание на то, что даже несмотря на недавний скачок цен, в среднем в течение 2026 года марка Brent может стоить около 60 долларов за баррель, поскольку предложение на мировом рынке растет быстрее, чем сам спрос.

Аналогичного мнения придерживаются аналитики Goldman Sachs: в июне банк понизил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2027 год до 80 долларов за баррель. Там объясняют это более быстрым восстановлением поставок нефти и менее благоприятными перспективами мирового спроса.

То есть можно сделать вывод, что если новых масштабных геополитических потрясений не произойдет, то рынок, вероятно, будет оставаться в ценовом диапазоне от 60 (ориентировочный показатель, который был до начала конфликта между США и Ираном в феврале) до 80 долларов за баррель (оценка аналитиков относительно вероятного ценового диапазона на ближайший год), ведь возвращение к отметке свыше 100 долларов за баррель пока не рассматривается в качестве базового сценария.

Восстановились ли объемы перевозки нефти через Ормузский пролив

По словам министра энергетики США Криса Райта, после снижения напряженности в конфликте между США и Ираном движение через Ормузский пролив якобы почти вернулось к довоенным объемам. И на прошлой неделе за сутки через пролив прошло не менее 20 миллионов баррелей нефти.

А данные сервиса Kpler свидетельствовали о том, что уже 25 июня объемы перевозок нефти через пролив достигли самого высокого уровня с начала конфликта между США и Ираном.

Впрочем, говорить о том, что ситуация полностью нормализовалась, – рано. По словам аналитиков UBS, рост трафика касается преимущественно только тех судов, которые вышли из Персидского залива через пролив. Для того чтобы существенно увеличить движение в обратном направлении, необходимо принятие соответствующих гарантий безопасности.

Напоминаем! Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых морских поставок нефти. Еще в 2024 году через пролив ежедневно проходило более 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, а это около 20% мирового потребления.

Как изменилась стоимость нефти

На сегодняшний день цена марки Brent уже фактически вернулась к уровню, который был до начала конфликта в конце февраля этого года. К слову, тогда стоимость составляла 72,5 доллара за баррель (марка Brent).

Кроме того, по различным прогнозам, эталонные марки нефти Brent и WTI могут еще потерять в стоимости около 8% по итогам прошлой недели, отмечают в Reuters.

По состоянию на 22 июня фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 43 цента, или примерно на 0,6% – до 77,47 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 32 цента, или 0,4%, опустившись до 73,54 доллара за баррель.

Утром 24 июня фьючерсы на нефть вновь заметно подешевели: эталонная марка Brent упала в цене на 96 центов, или 1,3% – до 76,12 доллара за баррель; американская West Texas Intermediate (WTI) потеряла 92 цента, или 1,3% – до 72,29 доллара за баррель.

Позже стало известно, что августовские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,74% (то есть на 1,28 доллара) – до 72,46 доллара за баррель; американская WTI потеряла 1,63% (или 1,15 доллара), опустившись до 69,19 доллара за баррель.

Обратите внимание, что цена на нефть, которая в основном публикуется в новостях, касается фьючерсных контрактов, то есть биржевых сделок на поставку нефти в будущем. Поэтому в июне на рынке уже активно торгуются именно августовские контракты. И они служат ориентиром для мировых цен.

Однако по состоянию на утро 29 июня цена на нефть марки Brent несколько восстановилась до 72,58 доллара за баррель, свидетельствуют данные Trading Economics. То же самое наблюдается с маркой нефти WTI, где стоимость выросла примерно до 70 долларов за баррель.

В свою очередь, утром 30 июня фьючерсы на эталонную марку Brent составляли 72,85 доллара за баррель, тогда как американская WTI – 70,62 доллара за баррель.

Что может вновь изменить ситуацию на рынке?

Несмотря на это, наибольшими рисками остаются новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, повторные ограничения судоходства через Ормузский пролив и решение ОПЕК+ относительно объемов добычи.

В то же время МЭА прогнозирует, что уже в следующем году предложение нефти может существенно превысить спрос, если страны-производители сохранят нынешние темпы добычи. Именно поэтому агентство считает риски нового длительного скачка цен ограниченными при отсутствии масштабных перебоев с поставками.

В свою очередь, по мнению президента Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаила Гончара в интервью 24 Каналу, в ситуации с ценой на нефть во многом все зависит от того, как будет развиваться ситуация между Ираном и США.

Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" И то, что мы видим сейчас – это, фактически, некий меморандум на 60 дней о прекращении огня, но каждая сторона понимает его по-своему. Если договоренности будут нарушаться, если США вновь нанесут удары по Ирану или Иран ответит, то ценовые скачки на нефтяном рынке будут.

Однако он отмечает, что вряд ли цены снова поднимутся выше 100 долларов за баррель. Для этого необходимо серьезное вооруженное противостояние, которое сегодня не выглядит высоковероятным, хотя полностью исключать такой сценарий нельзя.

В то же время говорить о возвращении цены к показателям, которые были до конфликта в феврале, также не стоит. Ведь сейчас мы видим уровень около 70+ долларов за баррель, а ранее цена опускалась и до 60 долларов,

– отмечает он.

Несмотря на это, с одной стороны, мир обратил внимание на стабилизацию ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе. Соответственно, будет происходить пополнение стратегических резервов, которые были использованы во время энергетического кризиса. И это может означать возможную тенденцию к повышению цены на нефть.

С другой стороны, страны Персидского залива, опасавшиеся возможных ограничений экспорта через Ормузский пролив, сейчас максимально наращивают поставки по альтернативным маршрутам.

Так, Саудовская Аравия использует нефтепровод до порта Янбу-эль-Бахр на Красном море, а Объединенные Арабские Эмираты – маршрут к терминалу в Фуджейре в обход Ормузского пролива.

Именно поэтому, добавляет Гончар, более заметные изменения в стоимости могут произойти уже в 4-м квартале этого года, если американо-иранское противостояние окончательно перейдет в более стабильную фазу. И тогда можно будет говорить о возвращении цен к уровням, которые были до нынешнего обострения.