Как изменился курс доллара и евро?
Сейчас евро вырос до почти семинедельного максимума сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Важно! Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты, относительно 6 основных конкурентов, достиг – 98,94.
Сейчас аналитики отмечают, что снижение ставки ФРС, уже заложено в рынок. Решающее значение будут иметь сигналы об изменении будущей монетарной политики.
Томас Мэтьюз, руководитель отдела рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics, заявил, что, учитывая силу экономики США, инвесторы могут переоценивать, насколько сократит ФРС в среднесрочной перспективе, независимо от того, что она сделает на следующей неделе,
– подчеркнуло издание.
Какова ситуация с другими валютами, относительно доллара:
- Евро снизился на менее чем 0,1%. Теперь он составляет – 1,1657 доллара (это показатель, который вблизи самого высокого уровня, который был – 17 октября), сообщает Trading Economics.
Интересно! Евро получило поддержку от роста деловой активности в еврозоне. В ноябре она показала самые быстрые темпы за 30 месяцев. Всего в 2025 евро укрепился на более чем 12%. Это самый большой прирост с 2017 года.
- Курс иены остался на уровне 155,22 за доллар.
- А вот фунт стерлингов колеблется вблизи – 1,3337 доллара. Это самое высокое значение с 28 октября.
- Шведская крона, свою очередь, снизилась. Этому способствовало замедление инфляции.
- Китайский юань слабеет. Однако он все равно близок к 14-месячному максимуму.
Как изменился курс доллара в Украине?
Курс доллара в декабре стабилен. На межбанке он будет находиться в диапазоне – 42,20 – 42,70 гривны за доллар в течение 1 – 7 декабря. А вот на наличном рынке – 42,30 – 42,80 гривны за доллар.
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 4 декабря, составляет – 42,20 гривен, сообщает НБУ. Для сравнения, в 2024 году это значение было – 41,70 гривен за доллар.