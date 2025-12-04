Как изменился курс доллара и евро?

Сейчас евро вырос до почти семинедельного максимума сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Важно! Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты, относительно 6 основных конкурентов, достиг – 98,94.

Сейчас аналитики отмечают, что снижение ставки ФРС, уже заложено в рынок. Решающее значение будут иметь сигналы об изменении будущей монетарной политики.

Томас Мэтьюз, руководитель отдела рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics, заявил, что, учитывая силу экономики США, инвесторы могут переоценивать, насколько сократит ФРС в среднесрочной перспективе, независимо от того, что она сделает на следующей неделе,

– подчеркнуло издание.

Какова ситуация с другими валютами, относительно доллара:

Евро снизился на менее чем 0,1%. Теперь он составляет – 1,1657 доллара (это показатель, который вблизи самого высокого уровня, который был – 17 октября), сообщает Trading Economics.

Интересно! Евро получило поддержку от роста деловой активности в еврозоне. В ноябре она показала самые быстрые темпы за 30 месяцев. Всего в 2025 евро укрепился на более чем 12%. Это самый большой прирост с 2017 года.

Курс иены остался на уровне 155,22 за доллар.

А вот фунт стерлингов колеблется вблизи – 1,3337 доллара. Это самое высокое значение с 28 октября.

Шведская крона, свою очередь, снизилась. Этому способствовало замедление инфляции.

Китайский юань слабеет. Однако он все равно близок к 14-месячному максимуму.

Как изменился курс доллара в Украине?