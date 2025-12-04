Что известно о росте страховых тарифов для судов в Черном море?
Украина ударила по судам, которые были частью российского теневого флота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Интересно! Ссылаясь на крупнейшего страхового брокера мира Marsh, издание сообщает, что цена покрытия страховых расходов на рейсы в российские порты увеличилась более чем в 3 раза.
Для российских портов страховые компании учитывают широкий диапазон возможных мест ударов и высокую вероятность их повторения. С ростом количества ударов растет вероятность российской атаки на суда, связанные с Украиной,
– отметил руководитель операционной деятельности страховой компании Vessel Protect Манро Андерсон.
До того как Украина осуществила атаку ставки составляли – 0,25% – 0,30% от цены судна. Однако сейчас это значение достигает 1%.
Важно! Такая же ставка действует для судов, которые направляются в украинские порты.
Как изменилась ситуация в Черном море сейчас?
Президент России прокомментировал атаки по танкерам. Путин пообещал "ответный удар", если Украина не прекратит действовать. К тому же российский лидер назвал действия украинских сил "пиратскими".
Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping являющаяся владельцем поврежденного танкера Mersin, сообщила о прекращении сотрудничества с россиянами. Свое решение организация объяснила слишком большими рисками для безопасности. Напомним, судно Mersin получило повреждения у побережья Сенегала (Африка), там прозвучало несколько взрывов.
Еще 29 ноября стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера в Черном море. Речь идет о судах Kairo и Virat. Именно эти танкеры помогали России получать деньги за нефть, обходя санкции.