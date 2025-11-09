Сколько в мире меди и где больше всего?

В отчете Mineral Commodity Summaries отмечается, что мировые запасы меди около 890 миллионов тонн, передает 24 Канал.

Поэтому в Чили запасы меди, по данным World Population Review, на уровне 190 миллионов тонн, что является наибольшим показателем в рейтинге стран мира.

А как пишут в Nasdaq, эти запасы гарантируют производство меди примерно в течение следующих 100 лет при текущих темпах добычи.

Кроме того, страна является крупнейшим в мире производителем меди, а крупнейшей шахтой по добыче меди в мире является чилийская шахта "Эскондида" компании BHP, расположенная в пустыне Атакама.

Интересно, что на втором месте по запасам – Перу и Австралия, где недра стран прячут по 100 миллионов тонн меди.

По 80 миллионов тонн имеют Россия и Демократическая Республика Конго, а 53 миллиона тонн меди – в Мексике.

США и Китай имеют почти одинаковые запасы этого металла – 47 миллионов и 41 миллион тонн соответственно.

