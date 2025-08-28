Что планирует Индия в отношении российской нефти?

Индия стала крупнейшим покупателем российских нефтепоставок, которые были вытеснены западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это позволило индийским нефтепереработчикам получать выгоду от более дешевой нефти. Но эти закупки вызвали осуждение со стороны администрации Трампа.

Что происходит в отношениях США и Индии? Нью-Дели заявляет, что полагается на переговоры для решения вопроса с дополнительными тарифами Трампа. Американские чиновники обвиняют Индию в наживе на дешевой российской нефти, тогда как индийские чиновники обвиняют Запад в двойных стандартах, ведь ЕС и США все еще покупают российские товары на миллиарды долларов.

Без Индии России было бы сложно поддерживать нынешний уровень экспорта, что уменьшило бы нефтяные доходы, которые финансируют бюджет Кремля и его войну против Украины,

– пишет Reuters.

Более того, индийские НПЗ в сентябре увеличат закупки российской нефти на 10–20% по сравнению с августом. Они вырастут на 150 000-300 000 баррелей в день.

Однако у России будет больше нефти для экспорта в следующем месяце, поскольку плановые и внеплановые остановки НПЗ сократили ее возможности перерабатывать сырую нефть на нефтепродукты. Украина атаковала 10 российских нефтеперерабатывающих заводов в последние дни, выведя из строя до 17% перерабатывающих мощностей страны.

За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей в день российской нефти – столько же, как в июле, но чуть меньше среднего показателя в 1,6 млн баррелей в день в январе-июне, по данным аналитиков Vortexa,

– сообщили в материале.

Эти объемы составляют около 1,5% мирового предложения, делая Индию крупнейшим покупателем российской нефти морским путем. В то же время около 40% потребностей Индии в нефти покрывается именно российскими поставками.

Обратите внимание! Крупными покупателями российской нефти также остаются Китай и Турция.

