18 февраля, 13:00
3

Неожиданная проблема: экспорт российской нефти под угрозой

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Экспорт российской нефти через Балтийское море под угрозой из-за значительного оледенения, которое является крупнейшим за последние 15 лет.
  • Экспорт нефти из порта Приморск уменьшился на треть по сравнению с 2025 годом, а по сравнению с 2024 годом – на 50%.

Экспорт российской нефти находится под угрозой. Речь идет по перевозке через ключевые порты Балтийского моря. Причиной проблем стал лед.

Почему возникли проблемы с экспортом российской нефти?

Сейчас на территории Финского залива наблюдается самое масштабное за последние 15 лет оледенение, сообщает Bloomberg.

Уровень отгрузки нефти снижается не только из-за значительной ледяной корки. Дело в том, что пока нет достаточного количества танкеров ледового класса.

Важно! Российские власти вынуждены экстренно перебрасывать суда "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики. Однако они прибудут только в конце месяца.

Как показывает статистика:

  • в первой половине февраля экспорт нефти из порта Приморск уменьшился на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года;
  • а, если сравнивать с данными 2024, падение составляет – 50%.

Сейчас в пунктах формирования ледокольных караванов возникают значительные очереди. На сопровождение дна ждут по 5 – 7 дней, сообщает Bloomberg.

Если лед утолщится до 30 – 50 сантиметров – всего на 5 сантиметров больше, чем текущий уровень, то с 1 марта порты Усть-Луга, Приморск и Высоцк запретят вход всем судам, которые не относятся к ледовому классу, независимо от наличия эскорта, согласно приказам из всех трех портов, 
– указывает издание.

К тому же на танкерах в море уже сейчас хранится примерно 140 миллионов баррелей российского сырья. На эту нефть вынуждены снижать цену. 

Что важно знать о перевозке российской нефти через Балтийское море?

  • Балтийское море – чрезвычайно важный путь, которым перевозится значительная часть нефти. Сейчас именно этим маршрутом обеспечивается почти 40% от всего морского экспорта российского сырья.

  • Такой ситуации с оледенением не возникало с 2010 – 2011 годов. Из-за этих изменений, российская экономика почувствовала новый удар. Ведь она и так находится в кризисе в результате введения санкций и снижения цен на энергоносители.