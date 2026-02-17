Сколько стоит баррель нефти сегодня?
На стоимость нефти влияет ее марка, сообщает ресурс Trading Economics.
Какие цены за баррель сегодня:
- Нефть марки Brent имеет цену – 67,06 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 62,18 доллара за баррель.
- Российская Urals – 56,21 доллара за баррель
Что влияет на цену нефти сейчас?
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи указал, что они с США смогли достичь взаимопонимания, по основным руководящим принципам ядерных переговоров. Из-за этого заявления, несколько ослабли опасения инвесторов, относительно возможной эскалации конфликта, сообщает Reuters.
Важно! Это не означает, что сделка будет заключена быстро. В частности, об этом свидетельствуют заявления Ирана.
Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными, с резкими двусторонними колебаниями, обусловленными дипломатическими сигналами, а не чисто фундаментальными показателями спроса и предложения,
– отметил Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели.
На рынок нефти сейчас влияет ситуация в Украине. А также – атаки украинских сил на российскую энергетическую инфраструктуру.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США продолжаются. Их ход сильно влияет на рынок нефти.
Любое мирное урегулирование может привести к отмене санкций, что вернет российскую нефть на основной рынок. Горючего не хватает, поскольку США прекратили экспорт нефти из Венесуэлы и пригрозили наказаниями для других стран, экспортирующих топливо на остров,
– отмечает издание.
Что известно о взаимодействии Ирана и США сейчас?
Сегодня состоялись непрямые переговоры в Женеве между представителями Ирана и США. Преимущественно обсуждался именно ядерный вопрос.
Эти переговоры стали следствием того, что США начали наращивать свое присутствие на Ближнем Востоке. Правительство Ирана ответило на это. В частности, в понедельник прозвучало предупреждение о возможных последствиях. К тому же Иран провел учения возле Ормузского пролива.