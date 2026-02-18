Почему возникли проблемы с экспортом российской нефти?

Сейчас на территории Финского залива наблюдается самое масштабное за последние 15 лет оледенение, сообщает Bloomberg.

Читайте также Прогресс в переговорах между Ираном и США: что теперь будет с ценами на нефть

Уровень отгрузки нефти снижается не только из-за значительной ледяной корки. Дело в том, что пока нет достаточного количества танкеров ледового класса.

Важно! Российские власти вынуждены экстренно перебрасывать суда "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики. Однако они прибудут только в конце месяца.

Как показывает статистика:

в первой половине февраля экспорт нефти из порта Приморск уменьшился на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года;

а, если сравнивать с данными 2024, падение составляет – 50%.

Сейчас в пунктах формирования ледокольных караванов возникают значительные очереди. На сопровождение дна ждут по 5 – 7 дней, сообщает Bloomberg.

Если лед утолщится до 30 – 50 сантиметров – всего на 5 сантиметров больше, чем текущий уровень, то с 1 марта порты Усть-Луга, Приморск и Высоцк запретят вход всем судам, которые не относятся к ледовому классу, независимо от наличия эскорта, согласно приказам из всех трех портов,

– указывает издание.

К тому же на танкерах в море уже сейчас хранится примерно 140 миллионов баррелей российского сырья. На эту нефть вынуждены снижать цену.

Что важно знать о перевозке российской нефти через Балтийское море?