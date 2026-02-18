Почему возникли проблемы с экспортом российской нефти?
Сейчас на территории Финского залива наблюдается самое масштабное за последние 15 лет оледенение, сообщает Bloomberg.
Уровень отгрузки нефти снижается не только из-за значительной ледяной корки. Дело в том, что пока нет достаточного количества танкеров ледового класса.
Важно! Российские власти вынуждены экстренно перебрасывать суда "Сибирь" и "Мурманск" из Арктики. Однако они прибудут только в конце месяца.
Как показывает статистика:
- в первой половине февраля экспорт нефти из порта Приморск уменьшился на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года;
- а, если сравнивать с данными 2024, падение составляет – 50%.
Сейчас в пунктах формирования ледокольных караванов возникают значительные очереди. На сопровождение дна ждут по 5 – 7 дней, сообщает Bloomberg.
Если лед утолщится до 30 – 50 сантиметров – всего на 5 сантиметров больше, чем текущий уровень, то с 1 марта порты Усть-Луга, Приморск и Высоцк запретят вход всем судам, которые не относятся к ледовому классу, независимо от наличия эскорта, согласно приказам из всех трех портов,
– указывает издание.
К тому же на танкерах в море уже сейчас хранится примерно 140 миллионов баррелей российского сырья. На эту нефть вынуждены снижать цену.
Что важно знать о перевозке российской нефти через Балтийское море?
Балтийское море – чрезвычайно важный путь, которым перевозится значительная часть нефти. Сейчас именно этим маршрутом обеспечивается почти 40% от всего морского экспорта российского сырья.
Такой ситуации с оледенением не возникало с 2010 – 2011 годов. Из-за этих изменений, российская экономика почувствовала новый удар. Ведь она и так находится в кризисе в результате введения санкций и снижения цен на энергоносители.