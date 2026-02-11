У Кремля новые потери: доходы от нефти достигли невиданного минимума

Доходы России от нефти упали до пятилетнего минимума. Москве не помогла даже отлаженная система поставок. Поступления от нефти все равно уменьшаются.

Почему падают доходы России от нефти?

Первоначально нефтяные доходы России сократились из-за снижения мировых цен на нефть, сообщает Bloomberg.

К тому же сейчас Москва делает все большие скидки на нефть. Таким образом она пытается удержать покупателей.

Важно! Также доходы России от нефти снижаются из-за укрепления рубля.

Российская нефть марки Urals предлагается почти на 15 долларов за баррель дешевле, чем мировой эталон Brent, включая доставку и другие расходы. Скидка увеличилась с примерно 10 долларов в начале года,

– указывает издание.

Интересно, что в недельном исчислении, цена экспорта за неделю до 2 февраля составила:

примерно – 1,02 миллиарда долларов;

это почти на 145 миллионов меньше чем за предыдущую неделю.

Заметим, что сейчас Россия теряет одного из крупнейших покупателей своей нефти. Речь идет об Индии. Индийское правительство приняло решение о сокращении закупок из-за давления США, сообщает Bloomberg.

