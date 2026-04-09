Как упала цена на российскую нефть?
Цена на Urals сегодня – 120,16 доллара за баррель, сообщает издание Trading Economics.
Стоимость российской нефти снижается. Соответственно, уменьшаются доходы России от нефтяного экспорта.
Заметим, что для Кремля конфликт на Ближнем Востоке стал настоящим подарком. Ведь из-за ситуации на нефтяном рынке США приняли решение об ослаблении санкций против российской нефти. Таким образом американское правительство стремилось остановить рост цен энергоносителей.
Зеленский отметил, что временный мир между Ираном и США является сигналом для России. Ведь санкционное давление будет продолжаться, сообщается в вечернем обращении президента Украины.
Это одновременно правильный сигнал по России – что кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать. Уже фактически не может быть поводов уменьшать санкционное давление – ранее об этом говорили как о якобы необходимости ослабить проблемы на мировом рынке нефти.
Зеленский также прокомментировал ситуацию с Ормузом. Президент подчеркнул необходимость разблокирования этого пролива.
Важно! По мнению Зеленского разблокирование Ормузского пролива поможет уменьшить доходы Кремля. Соответственно, ограничить возможности Москвы продолжать войну против Украины.
Нефть питает российскую войну и делает Россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима, пытались затянуть ту войну,
– говорит Зеленский.
Что важно знать об отмене санкций против российской нефти?
США ослабили санкции против российской нефти. Американское правительство разрешило покупку только того сырья из России, что застряло в море.
Разрешение должно было действовать в течение 30 дней. То есть, до полуночи 11 апреля.
После принятия этого решения, страны начали активно закупать российскую нефть. В частности, речь идет об Индии.