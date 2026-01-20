Укр Рус
20 января, 14:30
3

Еще одна страна решила отказаться от российской нефти: как на это повлиял Трамп

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Индийская компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd планирует заменить российскую нефть на нефть из Венесуэлы из-за американских санкций.
  • Конечное решение о закупке будет зависеть от стоимости фрахта и экономической целесообразности.

Сейчас государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd рассматривает возможность покупать нефть из Венесуэлы. Таким образом планируют заменить продукцию из России.

Что известно о закупке нефти из Венесуэлы Индией?

Нужно понимать, что импорт российской нефти находится под угрозой именно из-за американских санкций, сообщает Reuters.

Сейчас известно, что значительное количество танкеров, которые перевозят российскую нефть, накапливаются в море. Такая ситуация, в частности, стала следствием потери россиянами индийского рынка, сообщает Bloomberg.

Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции, 
– сообщил финансовый директор компании Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар

Как указывает Кумар, конечное решение о закупке нефти из Венесуэлы будет зависеть от:

  • стоимости фрахта;
  • а также того, будет ли экономически целесообразно осуществлять эти поставки.

Важно знать! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd владеет НПЗ, который имеет мощность – 500 тысяч баррелей в сутки.

Сейчас Mangalore Refinery имеет возможность покрывать свои потребности в нефти, благодаря:

  • спотовым контрактам на мировом рынке;
  • и продолжению закупок на Ближнем Востоке.

Заметим, что уже есть и другие компании, которые готовы покупать нефть из Венесуэлы:

  • Reliance Industries Ltd;
  • Indian Oil Corp;
  • Hindustan Petroleum Corp.

Обратите внимание! Пока что сделки не заключены. Указанные компании являются лишь потенциальными покупателями.

Действительно ли индийские компании смогут получить нефть из Венесуэлы?

  • Индийские компании и ранее сообщали о готовности покупать нефть у Венесуэлы. Однако, при условии, что они получат соответствующее разрешение от США.

  • Дело в том, что сейчас именно США контролируют реализацию нефти из Венесуэлы. Американское правительство планирует использовать полученные средства для развития венесуэльского государства.

  • Ранее индийские покупатели сократили импорт российской нефти. Это стало следствием санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Напомним, эти ограничения утвердили США еще осенью 2025 года.