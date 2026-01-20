Что известно о закупке нефти из Венесуэлы Индией?
Нужно понимать, что импорт российской нефти находится под угрозой именно из-за американских санкций, сообщает Reuters.
Сейчас известно, что значительное количество танкеров, которые перевозят российскую нефть, накапливаются в море. Такая ситуация, в частности, стала следствием потери россиянами индийского рынка, сообщает Bloomberg.
Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции,
– сообщил финансовый директор компании Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар
Как указывает Кумар, конечное решение о закупке нефти из Венесуэлы будет зависеть от:
- стоимости фрахта;
- а также того, будет ли экономически целесообразно осуществлять эти поставки.
Важно знать! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd владеет НПЗ, который имеет мощность – 500 тысяч баррелей в сутки.
Сейчас Mangalore Refinery имеет возможность покрывать свои потребности в нефти, благодаря:
- спотовым контрактам на мировом рынке;
- и продолжению закупок на Ближнем Востоке.
Заметим, что уже есть и другие компании, которые готовы покупать нефть из Венесуэлы:
- Reliance Industries Ltd;
- Indian Oil Corp;
- Hindustan Petroleum Corp.
Обратите внимание! Пока что сделки не заключены. Указанные компании являются лишь потенциальными покупателями.
Действительно ли индийские компании смогут получить нефть из Венесуэлы?
Индийские компании и ранее сообщали о готовности покупать нефть у Венесуэлы. Однако, при условии, что они получат соответствующее разрешение от США.
Дело в том, что сейчас именно США контролируют реализацию нефти из Венесуэлы. Американское правительство планирует использовать полученные средства для развития венесуэльского государства.
Ранее индийские покупатели сократили импорт российской нефти. Это стало следствием санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Напомним, эти ограничения утвердили США еще осенью 2025 года.