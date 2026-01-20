Что известно о закупке нефти из Венесуэлы Индией?

Нужно понимать, что импорт российской нефти находится под угрозой именно из-за американских санкций, сообщает Reuters.

Сейчас известно, что значительное количество танкеров, которые перевозят российскую нефть, накапливаются в море. Такая ситуация, в частности, стала следствием потери россиянами индийского рынка, сообщает Bloomberg.

Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции,

– сообщил финансовый директор компании Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар

Как указывает Кумар, конечное решение о закупке нефти из Венесуэлы будет зависеть от:

стоимости фрахта;

а также того, будет ли экономически целесообразно осуществлять эти поставки.

Важно знать! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd владеет НПЗ, который имеет мощность – 500 тысяч баррелей в сутки.

Сейчас Mangalore Refinery имеет возможность покрывать свои потребности в нефти, благодаря:

спотовым контрактам на мировом рынке;

и продолжению закупок на Ближнем Востоке.

Заметим, что уже есть и другие компании, которые готовы покупать нефть из Венесуэлы:

Reliance Industries Ltd;

Indian Oil Corp;

Hindustan Petroleum Corp.

Обратите внимание! Пока что сделки не заключены. Указанные компании являются лишь потенциальными покупателями.

Действительно ли индийские компании смогут получить нефть из Венесуэлы?