16 декабря, 16:30
Такой цены еще не было: российская нефть достигла критического минимума

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена на российскую нефть достигла критического минимума из-за санкций.
  • Основными покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

Стоимость российской нефти достигла минимума. Такого не было с начала войны России против Украины. Удешевлению способствовали санкции против российской нефтяной промышленности.

Почему падает цена на российскую нефть?

Именно из-за ограничений, Россия вынуждена делать значительные скидки на нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Кроме снижения цены на нефть, введенные ограничения также привели к следующим последствиям:

  • усложняются процессы продажи и транспортировки российской нефти;
  • также эти ограничения влияют на НПЗ ведущих покупателей этой нефти.

По состоянию на сейчас, российские экспортеры нефти получают примерно 40 долларов за баррель. Это цена за грузы, которые движутся с:

  • Балтийского моря;
  • Черного моря;
  • восточного порта "Козьмино".

Обратите внимание! Нынешняя цена нефти на 28% меньше чем за последние 3 месяца.

Кто сейчас больше всего покупает нефти из России?

Согласно заявлениям индийских чиновников, импорт нефти из России в декабре составит – 800 тысяч баррелей в сутки. Нужно понимать, что это значительно меньше чем в ноябре, сообщает Bloomberg.

Китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел партию сырой нефти из восточных портов России по самой большой скидке в этом году. Эти две азиатские страны являются основными покупателями российской нефти, 
– отметило издание.

Что еще важно знать о нефти сейчас?

  • На цену российской нефти ощутимо повлияли санкции США. Речь идет об ограничениях, введенных против "Лукойла" и "Роснефти". Впоследствии к этим санкциям присоединились и другие страны, в том числе – ЕС.

  • Такие санкции Трамп ввел, чтобы побудить Путина заключить мир. Однако российский лидер сказал, что эти ограничения незначительны и ни на что не повлияют.

  • Нужно отметить, что в течение последних нескольких дней цена нефти на мировом рынке падала. Этому способствовала геополитическая нестабильность. В частности, напряжение между США и Венесуэлой.