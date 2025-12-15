Что известно о российском приарктическом секторе?

Когда-то, как известно, арктический сектор контролировали председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и его сын Андрей Патрушев. Однако сейчас ситуация изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Сейчас приарктические запасы делят между собой:

первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко – весь процесс происходит через "Росатом", таким образом чиновник, фактически, осуществляет контроль Северного морского пути;

президент государственного нефтяного предприятия "Роснефть" Игорь Сечин – именно эта компания контролирует судостроительный завод "Звезда" в Приморском крае (это предприятие, фактически, является монополистом по производству ледоколов);

а также – глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он (Дмитриев – 24 Канал) пытается перехватить контроль над ценными месторождениями редкоземельных элементов. Позиционирует себя как ключевой игрок, раскручивая проекты вроде Арктического инвестиционного фонда. За этим стоит задача – попытаться как можно дороже "продать" Арктику иностранным инвесторам,

– отметил источник в разведке.