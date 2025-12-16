Такої ціни ще не було: російська нафта досягла критичного мінімуму

Вартість російської нафти досягла мінімуму. Такого не було із початку війни Росії проти України. Здешевшанню сприяли санкції проти російської нафтової промисловості.

Чому падає ціна на російську нафту?

Саме через обмеження, Росія вимушена робити значні знижки на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Окрім зниження ціни на нафту, введенні обмеження також призвели до таких наслідків:

ускладнюються процеси продажу і транспортування російської нафти;

також ці обмеження впливають на НПЗ провідних покупців цієї нафти.

Станом на зараз, російські експортери нафти отримують приблизно 40 доларів за барель. Це ціна за вантажі, які рухаються з:

Балтійського моря;

Чорного моря;

східного порту "Козьміно".

Зверніть увагу! Теперішня ціна нафти на 28% менша ніж за останні 3 місяці.

Хто зараз найбільше купує нафти з Росії?

Згідно з заявами індійських чиновників, імпорт нафти з Росії у грудні складатиме – 800 тисяч барелів на добу. Потрібно розуміти, що це значно менше ніж у листопаді, повідомляє Bloomberg.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року. Ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти,

– зазначило видання.

Що ще важливо знати про нафту зараз?