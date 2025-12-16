Почему падает цена на российскую нефть?
Именно из-за ограничений, Россия вынуждена делать значительные скидки на нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Кроме снижения цены на нефть, введенные ограничения также привели к следующим последствиям:
- усложняются процессы продажи и транспортировки российской нефти;
- также эти ограничения влияют на НПЗ ведущих покупателей этой нефти.
По состоянию на сейчас, российские экспортеры нефти получают примерно 40 долларов за баррель. Это цена за грузы, которые движутся с:
- Балтийского моря;
- Черного моря;
- восточного порта "Козьмино".
Обратите внимание! Нынешняя цена нефти на 28% меньше чем за последние 3 месяца.
Кто сейчас больше всего покупает нефти из России?
Согласно заявлениям индийских чиновников, импорт нефти из России в декабре составит – 800 тысяч баррелей в сутки. Нужно понимать, что это значительно меньше чем в ноябре, сообщает Bloomberg.
Китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел партию сырой нефти из восточных портов России по самой большой скидке в этом году. Эти две азиатские страны являются основными покупателями российской нефти,
– отметило издание.
Что еще важно знать о нефти сейчас?
На цену российской нефти ощутимо повлияли санкции США. Речь идет об ограничениях, введенных против "Лукойла" и "Роснефти". Впоследствии к этим санкциям присоединились и другие страны, в том числе – ЕС.
Такие санкции Трамп ввел, чтобы побудить Путина заключить мир. Однако российский лидер сказал, что эти ограничения незначительны и ни на что не повлияют.
Нужно отметить, что в течение последних нескольких дней цена нефти на мировом рынке падала. Этому способствовала геополитическая нестабильность. В частности, напряжение между США и Венесуэлой.