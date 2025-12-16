Почему падает цена на российскую нефть?

Именно из-за ограничений, Россия вынуждена делать значительные скидки на нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Кроме снижения цены на нефть, введенные ограничения также привели к следующим последствиям:

усложняются процессы продажи и транспортировки российской нефти;

также эти ограничения влияют на НПЗ ведущих покупателей этой нефти.

По состоянию на сейчас, российские экспортеры нефти получают примерно 40 долларов за баррель. Это цена за грузы, которые движутся с:

Балтийского моря;

Черного моря;

восточного порта "Козьмино".

Обратите внимание! Нынешняя цена нефти на 28% меньше чем за последние 3 месяца.

Кто сейчас больше всего покупает нефти из России?

Согласно заявлениям индийских чиновников, импорт нефти из России в декабре составит – 800 тысяч баррелей в сутки. Нужно понимать, что это значительно меньше чем в ноябре, сообщает Bloomberg.

Китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел партию сырой нефти из восточных портов России по самой большой скидке в этом году. Эти две азиатские страны являются основными покупателями российской нефти,

– отметило издание.

Что еще важно знать о нефти сейчас?