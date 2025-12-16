Чому падає ціна на російську нафту?
Саме через обмеження, Росія вимушена робити значні знижки на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Окрім зниження ціни на нафту, введенні обмеження також призвели до таких наслідків:
- ускладнюються процеси продажу і транспортування російської нафти;
- також ці обмеження впливають на НПЗ провідних покупців цієї нафти.
Станом на зараз, російські експортери нафти отримують приблизно 40 доларів за барель. Це ціна за вантажі, які рухаються з:
- Балтійського моря;
- Чорного моря;
- східного порту "Козьміно".
Зверніть увагу! Теперішня ціна нафти на 28% менша ніж за останні 3 місяці.
Хто зараз найбільше купує нафти з Росії?
Згідно з заявами індійських чиновників, імпорт нафти з Росії у грудні складатиме – 800 тисяч барелів на добу. Потрібно розуміти, що це значно менше ніж у листопаді, повідомляє Bloomberg.
Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року. Ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти,
– зазначило видання.
Що ще важливо знати про нафту зараз?
На ціну російської нафти відчутно вплинули санкції США. Йдеться про обмеження, введені проти "Лукойла" та "Роснефті". Згодом до цих санкцій доєдналися і інші країни, у тому числі – ЄС.
Такі санкції Трамп ввів, аби спонукати Путіна укласти мир. Проте російський лідер сказав, що ці обмеження незначні й ні на що не вплинуть.
Потрібно зазначити, що протягом останніх декількох днів ціна нафти на світовому ринку падала. Цьому сприяла геополітична нестабільність. Зокрема, напруга між США та Венесуелою.