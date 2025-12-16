Чому падає ціна на російську нафту?

Саме через обмеження, Росія вимушена робити значні знижки на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Окрім зниження ціни на нафту, введенні обмеження також призвели до таких наслідків:

ускладнюються процеси продажу і транспортування російської нафти;

також ці обмеження впливають на НПЗ провідних покупців цієї нафти.

Станом на зараз, російські експортери нафти отримують приблизно 40 доларів за барель. Це ціна за вантажі, які рухаються з:

Балтійського моря;

Чорного моря;

східного порту "Козьміно".

Зверніть увагу! Теперішня ціна нафти на 28% менша ніж за останні 3 місяці.

Хто зараз найбільше купує нафти з Росії?

Згідно з заявами індійських чиновників, імпорт нафти з Росії у грудні складатиме – 800 тисяч барелів на добу. Потрібно розуміти, що це значно менше ніж у листопаді, повідомляє Bloomberg.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року. Ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти,

– зазначило видання.

Що ще важливо знати про нафту зараз?