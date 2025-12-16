Чому падає ціна на російську нафту?

Саме через обмеження, Росія вимушена робити значні знижки на нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Правда шокує: ця трійка контролює російські приарктичні запаси рідкісноземельних елементів

Окрім зниження ціни на нафту, введенні обмеження також призвели до таких наслідків:

  • ускладнюються процеси продажу і транспортування російської нафти;
  • також ці обмеження впливають на НПЗ провідних покупців цієї нафти.

Станом на зараз, російські експортери нафти отримують приблизно 40 доларів за барель. Це ціна за вантажі, які рухаються з:

  • Балтійського моря;
  • Чорного моря;
  • східного порту "Козьміно".

Зверніть увагу! Теперішня ціна нафти на 28% менша ніж за останні 3 місяці.

Хто зараз найбільше купує нафти з Росії?

Згідно з заявами індійських чиновників, імпорт нафти з Росії у грудні складатиме – 800 тисяч барелів на добу. Потрібно розуміти, що це значно менше ніж у листопаді, повідомляє Bloomberg.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію сирої нафти зі східних портів Росії за найбільшою знижкою цього року. Ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти,
– зазначило видання.

Що ще важливо знати про нафту зараз?

  • На ціну російської нафти відчутно вплинули санкції США. Йдеться про обмеження, введені проти "Лукойла" та "Роснефті". Згодом до цих санкцій доєдналися і інші країни, у тому числі – ЄС.

  • Такі санкції Трамп ввів, аби спонукати Путіна укласти мир. Проте російський лідер сказав, що ці обмеження незначні й ні на що не вплинуть.

  • Потрібно зазначити, що протягом останніх декількох днів ціна нафти на світовому ринку падала. Цьому сприяла геополітична нестабільність. Зокрема, напруга між США та Венесуелою.