Финансы Финансовые новости России придется сделать это: новое следствие давления ЕС и США
17 февраля, 15:00
России придется сделать это: новое следствие давления ЕС и США

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Россия может значительно сократить добычу нефти из-за переполненности хранилищ и трудностей с реализацией сырья.
  • Индия сокращает закупки российской нефти из-за договоренностей с США.

Россия может ощутимо сократить добычу нефти. Такая ситуация является следствием того, что в ближайшее время хранилища будут переполнены. Ведь российское сырье все труднее реализовать.

Что происходит с экспортом нефти из России?

В декабре морской экспорт российской нефти составлял – 3,8 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Уровень экспорта в 2026 году менялся так:

  • в январе – в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки;
  • в феврале – 2,8 миллиона баррелей.

Это замедление закупок вызывает негативную цепную реакцию в российской нефтяной логистике. Длинные рейсы теневого флота перегружают танкеры, уменьшая доступность судов для хранения дополнительной сырой нефти в море, что, свою очередь, заставляет производителей перенаправлять больше нефти во внутренние хранилища, 
– указывает издание.

Важно! Объемы российской нефти, которые хранятся на судах, в последние месяцы достигли рекордного уровня – более 150 миллионов баррелей.

По мнению аналитиков, Россия может почувствовать значительное давление на нефтяной сектор в ближайшее время. Дело в том, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за договоренностей с США, сообщает Fox Business.

Емкость нефтехранилищ на территории России приближается к исчерпанию. Емкости наземных хранилищ дают России возможность хранить всего около 32 миллиона баррелей – а это лишь 3 – 4 дня текущей добычи, 
– отмечает СВРУ.

Какова ситуация с российской нефтью в целом?

  • Точный размер наземных хранилищ России неизвестен. Однако их объем довольно ограничен. Известно, что наземные запасы нефти достигают 16 миллионов баррелей, а это ориентировочно – 51% от общей емкости.

  • Также для хранения Россия имеет возможность использовать часть своей трубопроводной сети. Таким образом наземная емкость хранилищ достигнет уже 100 миллионов баррелей.

  • Однако этих объемов будет недостаточно. Ведь Россия производит примерно – 9,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Из них только половина идет на экспорт. Вероятно, чтобы исправить ситуацию, Кремль будет сокращать уровень добычи.