Росії доведеться зробити це: новий наслідок тиску ЄС та США
- Росія може значно скоротити видобуток нафти через переповненість сховищ та труднощі з реалізацією сировини.
- Індія скорочує закупівлі російської нафти через домовленості з США.
Росія може відчутно скоротити видобуток нафти. Така ситуація є наслідком того, що найближчим часом сховища будуть переповнені. Адже російську сировину усе важче реалізувати.
Що відбувається з експортом нафти з Росії?
У грудні морський експорт російської нафти складав – 3,8 мільйона барелів на добу, повідомляє Reuters.
Читайте також "Попереджає" США: Іран розпочав навчання у стратегічно важливій точці
Рівень експорту у 2026 році змінювався так:
- у січні – в середньому 3,4 мільйона барелів на добу;
- у лютому – 2,8 мільйона барелів.
Це уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в російській нафтовій логістиці. Довші рейси тіньового флоту перевантажують танкери, зменшуючи доступність суден для зберігання додаткової сирої нафти в морі, що, своєю чергою, змушує виробників перенаправляти більше нафти у внутрішні сховища,
– вказує видання.
Важливо! Обсяги російської нафти, які зберігаються на суднах, в останні місяці сягнули рекордного рівня – більш як 150 мільйонів барелів.
На думку аналітиків, Росія може відчути значний тиск на нафтовий сектор найближчим часом. Річ у тім, що Індія скорочує закупівлі російської нафти через домовленості з США, повідомляє Fox Business.
Ємність нафтосховищ на території Росії наближається до вичерпання. Ємності наземних сховищ дають Росії змогу зберігати всього близько 32 мільйони барелів – а це лише 3 – 4 дні поточного видобутку,
– наголошує СЗРУ.
Яка ситуація з російською нафтою загалом?
Точний розмір наземних сховищ Росії невідомий. Проте їхній обсяг доволі обмежений. Наразі відомо, що наземні запаси нафти сягають 16 мільйонів барелів, а це орієнтовно – 51% від загальної місткості.
Також для зберігання Росія має змогу використати частину своєї трубопровідної мережі. Таким чином наземна місткість сховищ сягатиме уже 100 мільйонів барелів.
Проте цих обсягів буде недостатньо. Адже Росія виробляє приблизно – 9,3 мільйона барелів нафти на добу. З них лише половина йде на експорт. Імовірно, аби виправити ситуацію, Кремль буде скорочувати рівень видобутку.