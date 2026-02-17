Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Росії доведеться зробити це: новий наслідок тиску ЄС та США
17 лютого, 15:00
3

Росії доведеться зробити це: новий наслідок тиску ЄС та США

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Росія може значно скоротити видобуток нафти через переповненість сховищ та труднощі з реалізацією сировини.
  • Індія скорочує закупівлі російської нафти через домовленості з США.

Росія може відчутно скоротити видобуток нафти. Така ситуація є наслідком того, що найближчим часом сховища будуть переповнені. Адже російську сировину усе важче реалізувати.

Що відбувається з експортом нафти з Росії?

У грудні морський експорт російської нафти складав – 3,8 мільйона барелів на добу, повідомляє Reuters.

Рівень експорту у 2026 році змінювався так:

  • у січні – в середньому 3,4 мільйона барелів на добу;
  • у лютому  – 2,8 мільйона барелів.

Це уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в російській нафтовій логістиці. Довші рейси тіньового флоту перевантажують танкери, зменшуючи доступність суден для зберігання додаткової сирої нафти в морі, що, своєю чергою, змушує виробників перенаправляти більше нафти у внутрішні сховища, 
– вказує видання.

Важливо! Обсяги російської нафти, які зберігаються на суднах, в останні місяці сягнули рекордного рівня – більш як 150 мільйонів барелів.

На думку аналітиків, Росія може відчути значний тиск на нафтовий сектор найближчим часом. Річ у тім, що Індія скорочує закупівлі російської нафти через домовленості з США, повідомляє Fox Business.

Ємність нафтосховищ на території Росії наближається до вичерпання. Ємності наземних сховищ дають Росії змогу зберігати всього близько 32 мільйони барелів – а це лише 3 – 4 дні поточного видобутку, 
– наголошує СЗРУ.

Яка ситуація з російською нафтою загалом?

  • Точний розмір наземних сховищ Росії невідомий. Проте їхній обсяг доволі обмежений. Наразі відомо, що наземні запаси нафти сягають 16 мільйонів барелів, а це орієнтовно – 51% від загальної місткості.

  • Також для зберігання Росія має змогу використати частину своєї трубопровідної мережі. Таким чином наземна місткість сховищ сягатиме уже 100 мільйонів барелів.

  • Проте цих обсягів буде недостатньо. Адже Росія виробляє приблизно – 9,3 мільйона барелів нафти на добу. З них лише половина йде на експорт. Імовірно, аби виправити ситуацію, Кремль буде скорочувати рівень видобутку.