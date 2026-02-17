Росії доведеться зробити це: новий наслідок тиску ЄС та США

Росія може відчутно скоротити видобуток нафти. Така ситуація є наслідком того, що найближчим часом сховища будуть переповнені. Адже російську сировину усе важче реалізувати.

Що відбувається з експортом нафти з Росії?

У грудні морський експорт російської нафти складав – 3,8 мільйона барелів на добу, повідомляє Reuters.

Рівень експорту у 2026 році змінювався так:

у січні – в середньому 3,4 мільйона барелів на добу;

у лютому – 2,8 мільйона барелів.

Це уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в російській нафтовій логістиці. Довші рейси тіньового флоту перевантажують танкери, зменшуючи доступність суден для зберігання додаткової сирої нафти в морі, що, своєю чергою, змушує виробників перенаправляти більше нафти у внутрішні сховища,

– вказує видання.

Важливо! Обсяги російської нафти, які зберігаються на суднах, в останні місяці сягнули рекордного рівня – більш як 150 мільйонів барелів.

На думку аналітиків, Росія може відчути значний тиск на нафтовий сектор найближчим часом. Річ у тім, що Індія скорочує закупівлі російської нафти через домовленості з США, повідомляє Fox Business.

Ємність нафтосховищ на території Росії наближається до вичерпання. Ємності наземних сховищ дають Росії змогу зберігати всього близько 32 мільйони барелів – а це лише 3 – 4 дні поточного видобутку,

– наголошує СЗРУ.

Яка ситуація з російською нафтою загалом?