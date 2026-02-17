Что известно о новых учениях Ирана?

Учения получили название "Умный контроль Ормузского пролива", сообщает DW.

Читайте также Рынок нефти готовится: чего на самом деле стоит ждать от переговоров США и Ирана

Согласно официальным заявлениям, эти учения проходят, чтобы:

  • провести проверку готовности оперативных сил к возможным угрозам безопасности;
  • а также – военным угрозам.

Заметим, что решение провести эти учения принято именно из-за напряжения, которое возникло у Ирана с США. Причинами обострения отношений этих стран являются:

Напомним! США пообещали действовать, если Иран будет осуществлять силовое воздействие на протестующих.

США несколько ранее отправили свои силы на Ближний Восток. На прошлой неделе Трамп анонсировал усиление. Речь идет о намерении американского президента отправить второй авианосец, сообщает Axios.

Кроме этого, сегодня в Женеве должен состояться новый раунд ядерных переговоров. Встреча будет проходить при посредничестве Омана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего недавно возобновились после того, как предыдущие переговоры провалились, когда Израиль нанес удары по Ирану в июне 2025 года,
– указало издание.

Почему Ормузский пролив так важен?

  • Ормузский пролив является ключевым морским путем. Он проходит между Оманом и Ираном. Фактически, этот путь соединяет Персидский залив с Оманским.

  • Управление энергетической информации США считает, что этот пролив является важнейшим в мире узким проходом для транзита нефти. Именно этим путем перевозится много сырья из стран ОПЕК. Речь, частности, о нефти из Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ.

  • На фоне напряжения с США, Иран уже неоднократно обещал перекрыть Ормузский пролив. Такое действие может сильно повлиять на нефтяной рынок.

Важно! Именно через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть от всех нефтяных поставок мира.