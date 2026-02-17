Что известно о новых учениях Ирана?

Учения получили название "Умный контроль Ормузского пролива", сообщает DW.

Согласно официальным заявлениям, эти учения проходят, чтобы:

провести проверку готовности оперативных сил к возможным угрозам безопасности;

а также – военным угрозам.

Заметим, что решение провести эти учения принято именно из-за напряжения, которое возникло у Ирана с США. Причинами обострения отношений этих стран являются:

иранская ядерная программа;

ответ Тегерана на антиправительственные протесты.

Напомним! США пообещали действовать, если Иран будет осуществлять силовое воздействие на протестующих.

США несколько ранее отправили свои силы на Ближний Восток. На прошлой неделе Трамп анонсировал усиление. Речь идет о намерении американского президента отправить второй авианосец, сообщает Axios.

Кроме этого, сегодня в Женеве должен состояться новый раунд ядерных переговоров. Встреча будет проходить при посредничестве Омана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе последнего недавно возобновились после того, как предыдущие переговоры провалились, когда Израиль нанес удары по Ирану в июне 2025 года,

– указало издание.

Почему Ормузский пролив так важен?

Ормузский пролив является ключевым морским путем. Он проходит между Оманом и Ираном. Фактически, этот путь соединяет Персидский залив с Оманским.

Управление энергетической информации США считает, что этот пролив является важнейшим в мире узким проходом для транзита нефти. Именно этим путем перевозится много сырья из стран ОПЕК. Речь, частности, о нефти из Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ.

На фоне напряжения с США, Иран уже неоднократно обещал перекрыть Ормузский пролив. Такое действие может сильно повлиять на нефтяной рынок.

Важно! Именно через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть от всех нефтяных поставок мира.