Что влияет на рынок нефти сейчас?

Чувствуется подорожание нефти после падения на фоне того, что ОПЕК+ решила возобновить увеличение добычи, сообщает Reuters.

Важно! ОПЕК+ решила увеличить добычу с апреля 2026 года.

Также на нефтяной рынок влияют следующие факторы:

ожидается пиковый сезон для рынка нефти – лето (тогда больше всего возрастет спрос на топливо);

произошел рост потребительских цен в США на меньший, чем ожидался уровень;

усиливается напряжение между США и Ираном.

Цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений, что США могут напасть на ближневосточного производителя нефти Иран из-за его ядерной программы,

– отметило издание.

На этой неделе несколько ослабилось напряжение из-за комментариев Трампа. Ведь США выразили готовность заключить соглашение с Ираном.

Напомним, до того американский президент заявлял, что он может отправить на Ближний Восток новую армаду. Это должно было бы стать предупредительной мерой для Ирана.

Какова стоимость нефти 13 февраля 2026 года?

По состоянию на 13 февраля стоимость нефти несколько откорректирована. Первоначально на стоимость сырья влияет марка, сообщает ресурс Trading Economics.

Цены на нефть сегодня такие:

Нефть марки Brent имеет цену – 67,93 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 63,16 доллара за баррель.

Российская Urals – 55,67 доллара за баррель

Что еще влияло на цену нефти в течение недели?