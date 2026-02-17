Что происходит с экспортом нефти из России?

В декабре морской экспорт российской нефти составлял – 3,8 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Читайте также "Предупреждает" США: Иран начал учения в стратегически важной точке

Уровень экспорта в 2026 году менялся так:

в январе – в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки;

в феврале – 2,8 миллиона баррелей.

Это замедление закупок вызывает негативную цепную реакцию в российской нефтяной логистике. Длинные рейсы теневого флота перегружают танкеры, уменьшая доступность судов для хранения дополнительной сырой нефти в море, что, свою очередь, заставляет производителей перенаправлять больше нефти во внутренние хранилища,

– указывает издание.

Важно! Объемы российской нефти, которые хранятся на судах, в последние месяцы достигли рекордного уровня – более 150 миллионов баррелей.

По мнению аналитиков, Россия может почувствовать значительное давление на нефтяной сектор в ближайшее время. Дело в том, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за договоренностей с США, сообщает Fox Business.

Емкость нефтехранилищ на территории России приближается к исчерпанию. Емкости наземных хранилищ дают России возможность хранить всего около 32 миллиона баррелей – а это лишь 3 – 4 дня текущей добычи,

– отмечает СВРУ.

Какова ситуация с российской нефтью в целом?