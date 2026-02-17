Что происходит с экспортом нефти из России?
В декабре морской экспорт российской нефти составлял – 3,8 миллиона баррелей в сутки, сообщает Reuters.
Читайте также "Предупреждает" США: Иран начал учения в стратегически важной точке
Уровень экспорта в 2026 году менялся так:
- в январе – в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки;
- в феврале – 2,8 миллиона баррелей.
Это замедление закупок вызывает негативную цепную реакцию в российской нефтяной логистике. Длинные рейсы теневого флота перегружают танкеры, уменьшая доступность судов для хранения дополнительной сырой нефти в море, что, свою очередь, заставляет производителей перенаправлять больше нефти во внутренние хранилища,
– указывает издание.
Важно! Объемы российской нефти, которые хранятся на судах, в последние месяцы достигли рекордного уровня – более 150 миллионов баррелей.
По мнению аналитиков, Россия может почувствовать значительное давление на нефтяной сектор в ближайшее время. Дело в том, что Индия сокращает закупки российской нефти из-за договоренностей с США, сообщает Fox Business.
Емкость нефтехранилищ на территории России приближается к исчерпанию. Емкости наземных хранилищ дают России возможность хранить всего около 32 миллиона баррелей – а это лишь 3 – 4 дня текущей добычи,
– отмечает СВРУ.
Какова ситуация с российской нефтью в целом?
Точный размер наземных хранилищ России неизвестен. Однако их объем довольно ограничен. Известно, что наземные запасы нефти достигают 16 миллионов баррелей, а это ориентировочно – 51% от общей емкости.
Также для хранения Россия имеет возможность использовать часть своей трубопроводной сети. Таким образом наземная емкость хранилищ достигнет уже 100 миллионов баррелей.
Однако этих объемов будет недостаточно. Ведь Россия производит примерно – 9,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Из них только половина идет на экспорт. Вероятно, чтобы исправить ситуацию, Кремль будет сокращать уровень добычи.