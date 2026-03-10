Что влияет на цену нефти сейчас?
Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Это заявление американского президента привело к уменьшению беспокойства, относительно возможных перебоев в поставках нефти.
Как известно, объемы торгов сейчас снизились так:
- объемы торгов нефтью Brent упали до почти 328 тысяч контрактов – это самый низкий показатель, начиная с 27 февраля;
- WTI – 296 тысяч контрактов (самый низкий показатель с 23 февраля).
В понедельник цены на нефть достигали 119 долларов за баррель. В частности, из-за сокращения поставок Саудовской Аравией.
Цены позже снизились после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом и поделился предложениями, направленными на быстрое урегулирование войны, по словам помощника Кремля, что сняло беспокойство относительно поставок нефти,
– указывает издание.
Как изменились цены на нефть 10 марта 2026 года?
Стоимость нефти зависит от совокупности факторов, в частности, марки, сообщает Trading Economics. Сегодня расценки следующие:
- Нефть марки Brent стоит – 85,87 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 81,22 доллара за баррель.
- Российская Urals – 100,67 доллара за баррель.
Какие еще факторы влияют на нефтяной рынок?
Корпус стражей исламской революции Ирана отреагировал на заявление Трампа о возможном окончании конфликта. Он заявил, что именно иранцы будут определять "конец войны". Более того, Тегеран готов к продолжению конфликта. Иран обещает дальнейшую блокаду Ормузского пролива, если Израиль и США будут осуществлять удары.
Также стало известно, что Трамп хочет ослабить нефтяные санкции против России и высвободить запасы сырой нефти. Это будет происходить в рамках мероприятий, которые должны способствовать снижению цен на это сырье.