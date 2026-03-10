Что влияет на цену нефти сейчас?

Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Это заявление американского президента привело к уменьшению беспокойства, относительно возможных перебоев в поставках нефти.

Как известно, объемы торгов сейчас снизились так:

объемы торгов нефтью Brent упали до почти 328 тысяч контрактов – это самый низкий показатель, начиная с 27 февраля;

WTI – 296 тысяч контрактов (самый низкий показатель с 23 февраля).

В понедельник цены на нефть достигали 119 долларов за баррель. В частности, из-за сокращения поставок Саудовской Аравией.

Цены позже снизились после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом и поделился предложениями, направленными на быстрое урегулирование войны, по словам помощника Кремля, что сняло беспокойство относительно поставок нефти,

– указывает издание.

Как изменились цены на нефть 10 марта 2026 года?

Стоимость нефти зависит от совокупности факторов, в частности, марки, сообщает Trading Economics. Сегодня расценки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 85,87 доллара за баррель.

стоит – 85,87 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 81,22 доллара за баррель.

– 81,22 доллара за баррель. Российская Urals – 100,67 доллара за баррель.

Какие еще факторы влияют на нефтяной рынок?