Что известно о закупке Индией нефти у Венесуэлы?

Поставка закупленной нефти должна состояться во второй половине апреля, сообщает Reuters.

Продавцом нефти выступила компания Trafigura.

Распределение нефти будет происходить так:

на IOC приходится доля – 1,5 миллиона баррелей;

HPCL – примерно 500 тысяч баррелей.

Покупка венесуэльской нефти является первой со стороны HPCL, а вот IOC, ведущий нефтеперерабатывающий завод страны, ранее покупал венесуэльскую нефть в 2024 году,

– говорится в сообщении Reuters.

Нужно понять, что эта покупка является частью усилий индийских НПЗ, по диверсификации импорта. Таким образом Индия стремится заменить российскую нефть, чтобы наладить отношения с Вашингтоном, сообщает Reuters.

Напомним, недавно состоялись переговоры США и Индии. На них, как сказал Трамп, было принято решение о сотрудничестве. Индия должна сократить закупки российской нефти, взамен уменьшаются американские пошлины. Нью-Дели официальных заявлений об отказе от сырья из России не делала.

Цена Merey установлена относительно бенчмарка в Дубае и отражает аналогичные ставки, по которым Reliance Industries купила венесуэльскую нефть у трейдера Vitol,

– указывает издание.

Reliance Industries приобрела 2 миллиона баррелей венесуэльской нефти. Поставка сырья должна состояться в апреле. Скидка по этой сделке составила – почти 6,5 – 7 долларов за баррель если сравнивать со стоимостью марки Brent.

Что важно знать о рынке нефти сейчас?

Нью-Дели и Вашингтон готовятся заключить торговое соглашение. Именно поэтому Индия намерена принять условия США. Речь идет, в частности, о требовании Трампа – отказаться от российской нефти. Благодаря этому, указанные страны могут углубить экономическое сотрудничество.

В начале января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого Трамп продолжил давить на венесуэльское правительство. Как следствие, именно США получили контроль над нефтью из Венесуэлы.

Именно компании Vitol и Trafigura получили лицензии США, которые необходимы для осуществления продажи нефти из Венесуэлы сейчас.