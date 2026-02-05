Как на нефтяной рынок повлияет удар США по Ирану?
В комментарии 24 Каналу эксперт Геннадий Рябцев указал, что вероятный удар США по Ирану существенно не повлияет на цены на нефть.
Конечно, что вероятность того, что определенный рост стоимости все же произойдет, но это не о росте до 100 долларов за баррель или 140 долларов за баррель.
В свою очередь, эксперт Иван Ус в комментарии 24 Каналу указал, что цена нефти вырастет только, если Иран ответит на бомбардировки США и ударит по странам Персидского залива. Как говорит Ус, в таком случае цена нефти достигнет – 80 долларов за баррель. Однако, есть и другой сценарий.
Если же эскалации не будет, то мировые цены на нефть продолжат падать. Кроме того, возвращается венесуэльская нефть на рынок. Пока неизвестно когда и как, но в США все чаще звучат заявления об этом. В частности последняя реплика Трампа по переходу Индии на венесуэльскую нефть.
Ус также добавляет, что в подорожании нефти сильно заинтересована Россия. Ведь тогда у нее вырастут доходы.
Цена российской марки Urals не будет такой же значительной, как Brent, потому что все же российская марка – это примерно 9 долларов дисконта к эталонной марке Brent. Но цена таки вырастет,
– говорит Ус.
Что еще важно знать о нефти сейчас?
США активно развивают нефтяной сектор Венесуэлы. По мнению экспертов, через примерно 1,5 года восстановится добыча на венесуэльской территории. Это будет способствовать тому, что появится большее предложение.
В России растут проблемы в нефтяной промышленности. Ведь страны начали отказываться от нефти из России. В частности, Индия. Этому способствуют санкции США.