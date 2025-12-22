Такого еще не было: стоимость российской нефти устанавливает новые "рекорды"

Цена российской нефти продолжает падать. На ситуацию, в частности, влияют американские санкции. Речь идет об ограничениях, которые США ввели против "Лукойла" и "Роснефти".

Как изменилась цена на российскую нефть сейчас?

Нужно понимать, что именно американские санкции "нарушили" налаженный экспорт российской нефти в Индию и Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Важно знать! Именно Urals считается российской эталонной маркой нефти.

Как изменилась цена нефти, в зависимости от места реализации:

стоимость марки Urals, отгружаемой из порта Новороссийска еще 16 декабря упала до 34,52 доллара за баррель (это вдвое меньше, чем в начале года);

некоторые партии Urals, которые Россия продает в Китай, реализовывались по цене до 30 долларов за баррель (дисконт на эти партии составлял почти 35 долларов), сообщает российское издание "The Moscow Times".

Российские нефтяные компании вынуждены снижать цены, чтобы продать партии, от которых отказывались индийские НПЗ. Российская нефть продается на 30%, а в отдельных случаях – на 50% дешевле сорта Brent. Как результат: российский бюджет ежемесячно теряет миллиарды долларов из-за санкций,

– отмечает разведка.

Для понимания, дисконт на нефть Urals составлял:

в Новороссийске – 23 – 25 долларов за баррель;

в балтийских портах – примерно 24 доллара.

Что важно знать о санкциях против российской нефти?