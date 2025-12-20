Принимают ли евро 2002 года сейчас?
Первые банкноты евро появились в обращении еще в 2002 году вместе с введением общей европейской валюты, передает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Читайте также Угрожает пойти в суд: Центробанк России снова пытается запугать Европу
Тогда было создано 7 номиналов – от 5 до 500 евро. Однако впоследствии ЕЦБ начал постепенно вводить более новую серию "Европа", из-за чего купюры старого образца сегодня встречаются реже.
Надо понимать, что такой ход событий не означает, что "старые" евро потеряли свою ценность. Сейчас такие банкноты в дальнейшем остаются платежным средством: ими можно без ограничений рассчитаться за товары и услуги, а также обменивать их на другие купюры, в том числе и разных странах мира.
То есть банкноты продолжаются использоваться параллельно с банкнотами серии "Европа" до тех пор, пока физически остаются в обращении. Таким образом, до конца 2025 года ни один номинал не потеряет своей ценности.
Интересно! Исключением в этой ситуации является купюра 500 евро, которую сегодня постепенно выводят из обращения, а печать валюты прекращена еще в 2019 году. Впрочем купюра до сих пор является законным платежным средством, которым можно расплачиваться или который можно обмениваться, в том числе и в Украине.
Какова роль евро в мире?
На сайте Европейского совета говорится о том, что евро является важной в мире валютой, а его место в рейтинге – на 2 позиции после доллара США.
Кроме того, именно евро является второй самой популярной валютой для заимствований, кредитования и резервов центробанков стран.
- Из 27 стран-членов Евросоюза евро как официальную валюту используют 20 стран. Ежедневно же ее используют около 350 миллионов человек, а влияние валюты распространяется и за пределы Союза.
- Например прямо или косвенно привязаны к евро официальные валюты 60 стран и территорий, где проживает около 175 миллионов человек.
- А еще на евро в прошлом году приходилось около 20% официальных резервов иностранной валюты по постоянному обменному курсу, тогда как доля доллара США составляла почти 58%.
Какие валюты будет выводить ЕС из обращения?
Еще в 2019 году Европейский центральный банк прекратил печать самой высокой по номиналу валюты – 500 евро. Это произошло из-за распространенных подделок этой купюры. Впрочем она до сих пор остается платежным средством, а потому ее можно законно использовать сегодня для расчетов или обмена.
Дело в том, что купюра в 500 евро относится еще к первой серии европейских банкнот 2002 года. Тогда она вошла в обращение вместе с другими номиналами этой серии, начиная от 5 евро. Уже во вторую серию "Европа" она не вошла, только банкноты до 200 евро.
Купюру в 500 евро можно при необходимости обменять в национальных центральных банках еврозоны в любое время. Она сохраняет свою стоимость. По среднему банковскому курсу в Украине, по состоянию на 20 декабря, 500 евро – это 24,6 тысячи гривен.