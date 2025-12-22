Такого ще не було: вартість російської нафти встановлює нові "рекорди"

Ціна російської нафти продовжує падати. На ситуацію, зокрема, впливають американські санкції. Йдеться, про обмеження, які США впровадили проти "Лукойла" та "Роснефті".

Як змінилась ціна на російську нафту зараз?

Потрібно розуміти, що саме американські санкції "порушили" налагоджений експорт російської нафти до Індії та Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Важливо знати! Саме Urals вважається російською еталонною маркою нафти.

Як змінилась ціна нафти, залежно від місця реалізації:

вартість марки Urals, що відвантажується з порту Новоросійська ще 16 грудня впала до 34,52 долара за барель (це вдвічі менше, ніж на початку року);

деякі партії Urals, які Росія продає в Китай, реалізовувались за ціною до 30 доларів за барель (дисконт на ці партії складав майже 35 доларів), повідомляє російське видання "The Moscow Times".

Російські нафтові компанії змушені знижувати ціни, щоб продати партії, від яких відмовлялися індійські НПЗ. Російська нафта продається на 30%, а в окремих випадках – на 50 % дешевше за сорт Brent. Як результат: російський бюджет щомісяця втрачає мільярди доларів через санкції,

– наголошує розвідка.

Для розуміння, дисконт на нафту Urals складав:

у Новоросійську – 23 – 25 доларів за барель;

у балтійських портах – приблизно 24 долари.

Що важливо знати про санкції проти російської нафти?