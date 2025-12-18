Несмотря на все санкции: эта страна наращивает закупки нефти из России
- Индия импортировала 1,77 миллиона баррелей российской нефти в сутки в ноябре, что на 3,4% больше чем в октябре.
- Закупки в декабре могут достичь 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Нынешние тенденции свидетельствуют, что импорт российской нефти в декабре может достичь 1 миллион баррелей в день. Это происходит несмотря на то, что в результате санкций, индийские покупатели должны были сократить закупки.
Сколько нефти импортирует Индия из России сейчас?
Некоторые индийские НПЗ возобновили закупки у несанкционированных организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Возле этой страны стоят танкеры с российской нефтью: ситуация обостряется
Обратите внимание! Сейчас на российскую нефть предлагают значительные скидки.
В ноябре Индия отгружала – 1,77 миллиона баррелей российской нефти в сутки. Это на 3,4% больше чем в октябре, сообщает NDTV.
В то же время в декабре закупки, вероятно, составлять 1,2 миллиона баррелей в сутки. А к концу месяца они могут вообще вырасти до 1,5 миллиона баррелей.
Заметим, что декабрьский импорт Индии из России обусловлен ажиотажем из-за окончания ряда сделок. Речь, в частности, о договорах с "Роснефтью".
Важно! Источники по торговле указывают, что в декабре закупки могут остаться на уровне январских.
Источники по переработке оценили, что объемы в январе будут ниже 1 миллион баррелей в сутки, поскольку Reliance Industries приостановила закупки. Согласно данным LSEG, Reliance получает не менее 10 партий российской нефти в этом месяце,
– отмечает издание.
Нужно сказать, что Reliance Industries – это индийский многонациональный конгломерат. Ранее компания покупала значительное количество российской нефти.
Что известно о закупке российской нефти Индией?
Осенью США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла". В результате этого, Индия должна была сократить закупки российской нефти.
В то же время Индия и Россия продолжают тесно работать. В частности, в начале декабря состоялась встреча российского президента Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
Индия начала активно закупать нефть из России именно в 2022 году. Считается, что пик поставок пришелся на июнь этого года, тогда они составляли – 2 миллионов баррелей в сутки.