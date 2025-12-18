Попри всі санкції: ця країна нарощує закупівлі нафти з Росії

Теперішні тенденції свідчать, що імпорт російської нафти у грудні може сягнути 1 мільйон барелів на день. Це відбувається попри те, що внаслідок санкцій, індійські покупці мали скоротити закупівлі.

Скільки нафти імпортує Індія з Росії зараз?

Деякі індійські НПЗ відновили закупівлі у несанкціонованих організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Зараз на російську нафту пропонують значні знижки.

У листопаді Індія відвантажувала – 1,77 мільйона барелів російської нафти на добу. Це на 3,4% більше ніж у жовтні, повідомляє NDTV.

Водночас у грудні закупівлі, імовірно, складатимуть 1,2 мільйона барелів на добу. А до кінця місяця вони можуть взагалі зрости до 1,5 мільйона барелів.

Зауважимо, що грудневий імпорт Індії з Росії зумовлений ажіотажем через закінчення низки угод. Йдеться, зокрема, про договори з "Роснефтью".

Важливо! Джерела з торгівлі вказують, що у грудні закупівлі можуть залишитись на рівні січневих.

Джерела з переробки оцінили, що обсяги у січні будуть нижчими за 1 мільйон барелів на добу, оскільки Reliance Industries призупинила закупівлі. Згідно з даними LSEG, Reliance отримує щонайменше 10 партій російської нафти цього місяця,

– наголошує видання.

Потрібно сказати, що Reliance Industries – це індійський багатонаціональний конгломерат. Раніше компанія купувала значну кількість російської нафти.

Що відомо про закупівлю російської нафти Індією?