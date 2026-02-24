Запретит ли ЕС российскую нефть полностью?
Такое предложение Еврокомиссия может выдвинуть уже вскоре – 15 апреля. Журналисты Reuters ознакомились с соответствующими документами и пообщались с чиновниками.
На парламентских выборах 12 апреля венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес" столкнутся с самым большим вызовом для своей власти за последние 16 лет. А уже через три дня в ЕС могут предложить полный запрет на российскую нефть.
Двое европейских чиновников объяснили журналистам выбор такой даты. Тема не должна была стать главным фактором в избирательной кампании, ведь Венгрия и Словакия все еще зависят от импорта сырья из страны-агрессора и категорически против любого запрета.
Важно! Повестка дня на 15 апреля является предварительной.
Напомним, 23 февраля ЕС продлил действие санкций против России до 2027 года – из-за "незаконных действий", нарушающих международное право. В то же время Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета ограничений.
Как нефтеснабжение остановилось даже без запретов?
К слову, поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" прекратились с 27 января. Украина заявила, что вражеский удар повредил оборудование, однако в Будапеште убеждены – это "чисто политическое решение" Киева.
Чтобы добиться восстановления транзита, страна прибегла к шантажу. Сначала там поставили на паузу поставки дизельного топлива в Украину, а потом вслед за Братиславой угрожали остановить электроснабжение.
Более того, Венгрия блокирует третий законопроект, необходимый для завершения процесса предоставления 90 миллиардов евро кредита Киеву. Однако Еврокомиссия продолжает готовиться к первому траншу.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил, что таким образом лидеры Венгрии и Словакии пытаются получить "политические баллы". Прежде всего чиновники хотят "удовлетворить" российского диктатора.