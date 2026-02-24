Почему сокращаются доходы России от нефти и газа?

Нужно понимать, что Россия "зависима" от энергетических доходов. Именно поэтому многие санкции направлены на эту отрасль, сообщает Reuters.

Как показывают данные "Центра исследований энергетики и чистого воздуха":

за 12-месячный период, закончившийся 24 февраля 2026 года, доходы России от экспорта нефти, газа, угля и продуктов переработки достигли – 193 миллиарда евро;

для понимания, это на 27% меньше чем за аналогичный период до начала полномасштабной войны в Украине.

Начиная с 2022 года, экспорт газа из России ощутимо сократился. В то же время с нефтью ситуация сложнее. Ведь санкции не смогли ограничить экспорт российской нефти, взамен:

Кремль теперь продает нефть по более низким ценам;

для экспорта нефти Москва использует "теневой флот".

Важно! "Теневой флот" перевозит не только нефть из России, а еще и сырье из Ирана и Венесуэлы.

Сейчас, как сообщает Bloomberg, российская нефть марки Urals реализуется со значительной скидкой. Этот дисконт самый большой с апреля 2023 года. 1 баррель этой нефти при продаже стоит примерно 40 долларов.

Доходы России от экспорта сырой нефти за последние 12 месяцев уменьшились на 18% в годовом исчислении. В то же время объемы экспорта сырой нефти остались на 6% выше уровня до вторжения и составили 215 миллионов тонн,

– указывает издание.

Что важно знать об экспорте российской нефти сейчас?