Что известно об атаке Украины на нефтяную платформу в Каспийском море?

Нужно заметить, что это первый удар Украины по инфраструктуре, связанной с добычей нефти в Каспийском море, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Нефтяная платформа имени Филановского принадлежит компании "Лукойл". Именно она считается крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе на территории Каспийского моря.

Какие детали этой атаки известны:

известно, что прозвучало почти 4 взрыва на платформе;

из-за этой атаки, остановилась добыча нефти и газа на почти 20 скважинах (обслуживаемых этой платформой);

общие запасы этого месторождения составляют примерно 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

Как часто Украина атакует российские нефтяные объекты?

Украина начала атаковать нефтяные объекты России еще в 2024 году. Таким образом Киев стремится регулировать уровень экспорта российской нефти. Однако массово эти атаки начались уже с августа этого года. Как показывают данные проекта Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), наибольшее количество "нападений" зафиксировано именно в ноябре.

Недавние мирные усилия под руководством США, похоже, только усилили максималистские требования России, и силы Москвы продвигаются вперед в нескольких районах линии фронта. Это, вместе с мировым избытком нефти, который защищает рынок от потенциального роста цен, означает, что западные союзники Украины все больше поддерживают эту кампанию,

– отмечает издание.

По информации ACLED, ситуация с украинскими атаками была следующая:

с начала августа по ноябрь, атаковано как минимум 77 энергетических объектов (это вдвое больше чем за 7 месяцев до указанного периода);

в ноябре, в свою очередь, фиксируется как минимум 14 обстрелов нефтеперерабатывающих заводов, а также – 4 атаки на российские экспортные терминалы.

Интересно! Украина часто атакует повторно одни и те же точки. Там образом удается избежать стабилизации нефтяной промышленности России.

Поддерживают ли партнеры атаки Украины?

Помощь партнеров способствует увеличению возможностей украинских сил. В частности, недавно стало известно, что США усилили обмен разведывательными данными с Украиной. Это произошло после встречи Трампа с Путиным на Аляске, сообщает CNN.

Европа поддержала Украину несколько позже. Дело в том, что европейские политики несколько осторожны в комментариях, относительно атак украинских сил.

США остаются активным партнером, когда речь идет о глубоких ударах Украины по российским энергетическим целям, тогда как европейские союзники активизировали свое участие,

– узнал CNN от источника, которое связано с украинской программой беспилотников.

Какова ситуация в России из-за атак Украины?