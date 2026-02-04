Если Трампу удастся, это сломает Кремль: чего стоит бояться Москве

Трамп продолжает давить на Индию, чтобы она отказалась от российской нефти. Если это произойдет, Россия почувствует значительное ухудшение. Ведь она потеряет значительную часть доходов от нефти.

Благодаря чему снизятся доходы России от нефти?

Трамп и премьер-министр Индии провели переговоры. Моди, как говорит американский президент, пообещал отказаться от нефти из России, сообщает Reuters.

Читайте также Этот запрет ударит по России: ЕС может принять новое решение

Если Индия действительно прекратит импорт российской нефти, Моква потеряет основного покупателя. Тогда Кремлю придется искать новые пути сбыта. Чтобы привлечь покупателей, цены на российскую нефть будут снижать до минимума.

Индия никогда не прекращала импорт, ссылаясь на потребность в энергетической безопасности и дешевой нефти. Кремль заявляет, что сотрудничество в энергетической сфере с Индией, вторым по величине покупателем нефти после Китая, является сильным после визита президента России Владимира Путина в страну в декабре 2025 года,

– указывает издание.

В то же время индийские НПЗ относятся к закупкам российской нефти осторожно. Они опасаются последствий нарушения санкций США.

Напомним! США еще осенью 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

В декабре импорт российской нефти снизился на 22%, если сравнивать с показателями в ноябре. Он упал до 1,38 миллиона баррелей в день.

Итого Россия экспортировала в декабре 2025 года – 4,91 миллиона баррелей нефти в сутки. Больше всего ушло в Китай – 2,3 миллиона баррелей в сутки.

Пиковый уровень поставок из России в Индию приходился на июнь 2025 года. Тогда они достигали – 2 миллионов баррелей в день, сообщает Reuters

Что известно о договоренностях Индии и США?