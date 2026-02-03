Как Кремль отреагировал на заявление Трампа о нефти?
В Москве утверждают, что им о таком решении Индии неизвестно. В частности, Нью-Дели не информировали о таких изменениях Кремль, сообщает РБК.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что российские службы отслеживают заявления Трампа. Речь, частности, о словах американского президента, по пошлинам и нефти.
Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти,
– подчеркнул Песков.
Напомним, ранее стало известно о телефонном разговоре Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Как указал американский президент, они обсудили ряд важных вопросов. Моди вроде как согласился отказаться от закупок российской нефти.
Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет завершить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, где каждую неделю гибнут тысячи людей! Из уважения к премьер-министру Моди и, по его просьбе, с немедленным вступлением в силу, мы договорились о торговом соглашении между США и Индией.
Как указал Трамп, суть договоренностей заключается в снижении взаимного тарифа. Его опустят с 25% до 18%.
Они (Индия – 24 Канал) также продолжат снижать свои тарифные и нетарифные барьеры против США до нуля,
– добавил Трамп.
Интересно, что Моди также сделал заявление после разговора с Трампом. Однако индийский премьер вообще не упомянул о ситуации с российской нефтью.
Почему Индия отказывается от нефти из России?
На то, что Индия начала отказываться от российской нефти указывает ситуация в море. Ведь танкеры с российским сырьем, буквально, застряли. Они не имеют возможности разгрузиться на НПЗ.
Поставки российской сырой нефти в индийские порты резко сократились еще в декабре. В этот период они составили – 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для понимания, это самый низкий показатель за последние 3 года.
На то, что Индия отказывается от российской нефти, повлияли санкции США. Речь идет об ограничениях против "Роснефти" и "Лукойла". Также свою роль сыграли тарифы.