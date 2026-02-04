Что известно о договоренностях между Индией и США?
За такую позицию, США пообещали Моди снизить тарифы, сообщает Bloomberg.
А вот Моди не сообщал о решении уменьшить закупки российской нефти. К тому же Кремль не подтвердил, что им известно о сокращении экспорта в Индию.
Интересно! Чтобы заменить российскую нефть, Индия будет покупать продукцию из Венесуэлы и США.
В то же время индийские НПЗ обратились в Нью-Дели. Они стремятся получить совет, относительно будущих закупок, сообщает Bloomberg.
Как указали анонимные источники:
- как минимум 3 НПЗ обратились к правительству, чтобы получить объяснения, относительно ситуации;
- а 2 из этих НПЗ вообще приостановили закупки.
На прошлой неделе на большом отраслевом мероприятии официальные лица оценили, что импорт может еще больше сократиться до 800 000 – 1 миллиона баррелей в день в ближайшие месяцы, что считается достижимым как для Индии, так и приемлемым для США,
– указывает издание.
Распределение продукции будет происходить так:
- около половины получит Nayara Energy, этот завод частично принадлежит российскому производителю ПАО "Роснефть";
- а вот остаток – распределится между другими.
Что важно знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяном секторе?
Индия начала активно закупать российскую нефть после начала полномасштабной войны в Украине. Дело в том, что тогда Кремль активно искал новые рынки сбыта, после потери европейских.
В течение последних нескольких месяцев Индия ощутимо сократила закупки российской нефти. Этому, в частности, способствовали санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", которые были введены еще осенью 2025 года. В то же время Россия и в дальнейшем считается главным поставщиком для Индии.
В пиковый момент Индия потребляла более 2 миллионов баррелей в сутки. В январе, ежедневные расходы сократились до примерно 1,2 миллиона баррелей.