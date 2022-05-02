На этот раз жертвой оккупантов стал дилерский центр "Агротек", который является официальным дистрибьютором американской компании Deere & Company. Фирма, которая больше известна под маркой John Deere, специализируется на производстве сельскохозяйственной строительной и лесохозяйственной техники и тому подобное.

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Россияне награбили техники на миллионы долларов

Российские войска похитили в Мелитополе сельскохозяйственное оборудование примерно на 5 миллионов долларов. Только комбайны оценивают в 300 тысяч долларов каждый. Всего оккупантам удалось незаконно присвоить 27 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом CNN сообщил местный бизнесмен, имя которого не раскрывают по соображениям безопасности. Он также добавил, что в рядах российских войск есть группировки, которые конкурируют между собой за награбленное.

К теме! По состоянию на 2 мая 2022 года стоимость акций компании John Deere колеблется на уровне 375,23 доллара за штуку. Рыночная капитализация составляет чуть более 115 миллиардов долларов, согласно Yahoo!Finance.

Часть техники перевезли в Чечню (700 миль), а другую – в соседнее село. Это удалось выяснить благодаря системе GPS. Однако оккупантов ждал неприятный сюрприз: технику заблокировали дистанционно, поэтому они не смогут ее использовать. Несмотря на это оборудование можно продать по частям или сдать как металлолом. Сообщают, сейчас технику хранят на ферме вблизи Грозного в Чечне.

За последние несколько недель стало понятно, что россияне воруют сельскохозяйственную технику, зерно и даже строительные материалы. Все это происходит параллельно с мародерством квартир украинцев. В то же время похищение ценной техники от John Deere в Мелитополе свидетельствует о все более организованной операции, во время которой даже использовали российскую военную технику.

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