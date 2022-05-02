По его словам, о переговорах речь не шла. Речь идет об активах второго по величине банка в России – Tinkoff Bank.

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Российский миллиардер продал свою долю в Tinkoff Bank из-за давления Кремля

Тиньков заявил, что после того, как он публично раскритиковал военное вторжение России в Украину. Мол, уже на следующий день с руководством банка связались представители администрации президента России Владимира Путина. В Кремле приказали разорвать связи с ним под угрозой национализации банка.

Российский магнат согласился продать 35% акций TCS Group Holdings. Это произошло на прошлой неделе. Активы банка выкупил близкий соратник Путина и миллиардер Владимир Потанин.

Олег Тиньков сравнил ситуацию с пребыванием в заложниках. По его словам, у него не было возможности обсуждать цену и вынужденно согласился на "предложение", которое ему предложили, пишет The New York Times.

Сейчас Тиньков – единственный представитель крупного бизнеса в России, открыто выступивший против войны России в Украине. В настоящее время мужчина находится в неизвестном месте под охраной. Тиньков добавил, что нанял телохранителей после того, как его друзья, имеющие контакты в российских спецслужбах, сказали что он должен опасаться за свою жизнь.

К теме! В ноябре капитал Олега Тинькова оценивали более чем в 9 миллиардов долларов. Он известен как один из немногих бизнес-магнатов, который создал себя сам. По состоянию на сегодняшний день Bloomberg оценивает состояние в 8,23 миллиарда долларов.

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