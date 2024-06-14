В частности, центральный банк России станет основной иностранной валютой в стране. Более того, курс юань – рубль на бирже станет ориентиром для участников рынка и других валютных пар, в частности доллара и евро, информирует 24 Канал.

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Юань станет главной иностранной валютой России

В российском центробанке заявили, что китайский юань уже два года, как стал основной валютой на биржевых торгах в России. Добавляют, что в мае доля китайской валюты на торгах биржи составила 54%. Отмечают, что в последние годы роль американского доллара и евро на российском рынке постепенно снижалась.

К теме! Центробанк России отменил торги на Московской фондовой бирже на некоторое время, начиная с 14 июня этого года.

Регулятор подметил, что такие изменения – это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты так называемых дружественных стран.

В то же время изменится круг данных, благодаря которым проводят расчет официального курса рубля. Напомним, что Московская фондовая биржа также больше не будет проводить торги по инструментам с расчетами в долларах и евро. Речь идет как о фондовом, так и денежном рынках. Добавим, что центробанк России обнародовал новое заявление после того, как США ввели новые санкции, в том числе против Московской фондовой биржи.