Сколько стоит баррель нефти
Во вторник, 16 июля, нефть Brent потеряла в цене 67 центов или на 0,8% с начала торговой сессии. Сырье торгуется на уровне 84,18 доллара за баррель.
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В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 72 цента или 0,9%. Американское сырье торгуется на уровне 81,19 доллара за баррель, пишет издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть Brent стоят 84,25 доллара за баррель (- 0,71%)
- Контракты на WTI торгуются по цене 81,29 доллара за баррель (- 0,76%).
Какие факторы влияют на рынок нефти
Нефть снова начала падать в цене на фоне опасений относительно замедления экономики Китая, что может привести к снижению спроса на рынке. Дело в том, что Китай – это крупнейший импортер нефти в мире.
Цены падают несмотря на консенсус, который становится все сильнее, что Федеральная резервная система США может начать снижать свою ключевую процентную ставку уже в сентябре.