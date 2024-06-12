В частности, Московская фондовая биржа была вынуждена сообщить о ряде "нововведений" из-за введения новых санкций со стороны США.

Обратите внимание Россия нарушила важные обязательства перед ОПЕК+

Московская фондовая биржа прекратит операции с долларом и евро

Прежде всего биржа объявила о прекращении торговли долларом и евро. На официальном сайте, что все торговые операции будут остановлены с 13 июня 2024 года.

Кроме того, на Московской бирже больше нельзя будет торговать финансовыми инструментами, акциями, драгоценными металлами, если расчеты проводят в выше упомянутых валютах.

Важно! На Московской бирже признают, что они вынуждены пойти на этот шаг из-за новых санкционных ограничений от США.

Что в США говорят о новых санкционных ограничениях

В среду, 12 июня, Министерство финансов США внесло в свой санкционный список Московскую фондовую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий России. Главная причина –полномасштабная война России против Украины.

В американском Минфине также добавили, что новые санкции направлены против "архитектуры российской финансовой системы России", которую сфокусировали на содействии инвестициям в оборонную промышленность.

Прогнозируют, что ограничения приведут к таким последствиям в России, согласно данным "Радио Свобода":

Рубль станет менее конвертируемой валютой;

Подорожание процесса вывода валюты из России;

Осложнение продажи валюты по выгодному курсу для российских экспортеров.

Также указывают, что санкции должны способствовать усилению давления на Россию и росту рисков вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые сотрудничают с оборонным сектором агрессора.