Согласно заявлению российского Министерства финансов, уже на следующей неделе объявят о возобновлении покупки иностранной валюты. Напомним, что этот процесс был остановлен в январе 2022 года. По сути это решение было принято за месяц до начала полномасштабного нападения России на Украину.

Актуально Какие пузыри появляются на финансовых рынках: причины и потенциальные последствия

Почему это возможно

Одна из главных причин, способствующая планам россиян по валюте и резервам, – рост доходов от экспорта нефти. Эти средства помогают стабилизировать финансовую ситуацию для агрессора. Усилия западной коалиции – США и ЕС – об уменьшении объемов финансовых поступлений для Кремля.

Выбор официальной Москвы остановился на юанях. По расчетам Bloomberg, в мае 2023 года Россия сможет приобрести китайскую валюту, которую можно оценить в 200 миллионов долларов в месяц. Добавим, что юань – это главный актив, который Россия все еще может использовать для транзакций, связанных с фондом так называемого "национального благосостояния" из 154 миллиардами долларов.

Чего ждут на рынке нефти в мае

Напомним, что в мае вступит в силу последнее решение ОПЕК+ о сокращении объемов добыча нефти на 1,16 миллиона баррелей на день. Этот план действует до конца 2023 года. В компании Rapidan Energy Group тогда заявили, что нефтяной картель пошел на такой шаг, поскольку не хочет снова пережить 2008 год.

Согласно The Telegraph, от этого Россия только выиграет Для примера, рост цены на нефть 10 долларов принесет Кремлю дополнительные 27 миллиардов долларов в 2023 году. Автор отчета о санкциях против агрессора для Центра исследований экономической политики Бенджамин Хильгеншток так прокомментировал эту ситуацию:

Каждое подорожание сырой нефти на 1 доллар увеличивает российскую выручку от экспорта сырья ориентировочно на 2,7 миллиарда долларов в год.

Напомним, что все еще действуют нефтяные санкции против России. Частичное эмбарго от ЕС и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель от стран G7 вступили в силу 5 декабря 2022 года. Зато предел для продажи российских нефтепродуктов вступил в действие в феврале этого года.

К теме! На момент создания этого материала стоимость российской марки нефти Urals колеблется на рынке на уровне. 60,49 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. В то время как эталон рынка марка сырья Brent стоит 78,87 доллара за баррель.

Также следует отметить, что страны коллективного Запада решили не снижать ценовой потолок. Главные аргументы – эффективность текущего ценового предела и стремление не навредить рынку.