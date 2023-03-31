Европейская комиссия сообщила 27 послам государств-членов Европейского Союза, что предельная цена на российскую нефть оставят на текущем уровне – 60 долларов за баррель. Напомним, что ценовой потолок на российскую нефть начал работать 5 декабря 2022 года, что является частью санкционной политики против официальной Москвы.

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Предельную цену на нефть из России снижать не будут

В Брюсселе заявили, что актуальный ценовой потолок на российскую нефть не будут менять так как есть следующие основания:

Во-первых, предельная цена на уровне 60 долларов на баррель доказала свою эффективность;

Во-вторых, в таких условиях удается избежать ущерба для рынка нефти.

Руководство ЕС также добавило, что страны G7 пока не планируют пересматривать ценовой потолок для черного золота, которое продает Россия. Об этом рассказали лица, знающие ситуацию.

Более того, Международное энергетическое агентство в последнем отчете настаивало на том, что ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель является действенной. Мол, Россия теряет доходы, а мировые цены на рынке не растут. Согласно данным организации, в феврале 2023 года государство-агрессор получило от экспорта нефти 11,6 миллиарда долларов.

В то время как в январе этот показатель оценивали в 14,3 миллиарда долларов. Если сравнивать с доходами официальной Москвы в феврале 2022 года, то эта цифра снизилась на 42%.

Хотя Россия добилась относительного успеха в удержании объемов экспорта нефти, доходы от этого экспорта пострадали,

– говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Какие заявления были две недели назад

Похожие сообщения об отказе стран G7 изменять предельную цену на российскую нефть, звучали еще в середине марта. Тогда осведомленные источники заявляли, что президент США Джо Байден сказал главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в Белом доме, что официальный Вашингтон не собирается корректировать ценовой потолок для России, по данным The Wall Street Journal.

В противоположность Польше и страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония – активно настаивали на снижении предельного показателя сразу почти на 10 долларов – к 51,45 доллара за баррель. На момент создания этого материала стоимость двух самых известных марок нефти в мире, а также российского бренда сырья соответственно, по данным OilPrice: