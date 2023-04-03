Цены на нефть выросли сразу на 8% на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объема добычи нефти на 1,16 миллиона баррелей в день с мая. По данным Саудовской Аравии, этот план будет действовать до конца 2023 года, назвав это мерой пресечения.

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Реакция рынка на решение ОПЕК+

Основанием для сокращения объема добычи нефти называют стремление стабилизировать рынок. На фоне этого резко подорожали две самые известные марки нефти в мире:

Сырье Brent выросло в цене на 5,1% до 83,95 доллара за баррель;

за баррель; Стоимость американской нефти WTI выросла на 5,2% до 79,64 доллара за баррель.

Кроме Саудовской Аравии, этот шаг поддержали в ряде стран. В частности, ОАЭ сократят добычу на 144 тысяч баррелей в сутки, а Кувейт, Оман, Ирак, Алжир и Казахстан также пойдут по этому пути. Добавим, что ранее о намерении уменьшить объемы добычи черного золота 500 тысяч баррелей в сутки заявила Россия.

Перспективы рынка

Аналитик CMC Markets заявил, что план ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти может снова спровоцировать рост цен на рынке до 100 долларов за баррель. Этому способствует как восстановление Китая, так и решение сократить добычу черного золота в ответ на санкции стран коллективного Запада.

В то же время, решение нефтяного блока может остановить снижение инфляции. Это усложнит работу для центральных банков. Напомним, что в марте цены на нефть упали до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Главная причина – опасения трейдеров по поводу негативных последствий банкопада для глобальной экономики.

Президент Rapidan Energy Group так прокомментировал текущую ситуацию и решение ОПЕК+:

Они заглядывают во вторую половину этого года и решают, что не хотят снова переживать 2008 год.

– президент Rapidan Energy Group.

Он напомнил, что тогда цены на нефть обвалились со 140 долларов за баррель к 35 долларов за баррель всего за 6 месяцев. Эксперт также поделился одним из сценариев развития событий на рынке нефти, в рамках которого цены могут взлететь на 100 долларов за баррель. Однако для этого нужно, чтобы спрос в Китай во второй половине 2023 вернется к отметке на уровне 16 миллионов баррелей в день, а поставки из России будут идти на убыль.

В Белом доме также прокомментировали решение ОПЕК+. В частности, в заявлении указали, что президент США Джо Байден "разочарован недальновидным решением ОПЕК+" о сокращении объемов добычи, пока мир все еще борется с полномасштабной войной России на Украине.